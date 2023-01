Tudo começou em novembro de 2020, no auge da pandemia da Covid-19. Uma cartinha escrita pela jovem Nanda, de apenas 8 anos, comoveu os leitores da Tribuna, que se mobilizaram para realizar o sonho da pequena no Natal daquele ano. Motivados por esta corrente, lançamos a Árvore de Natal Solidária da Tribuna, que neste ano recebe o nome de Árvore dos Sonhos.

O objetivo da campanha é promover a conexão de quem tem um sonho e precisa de ajuda, com quem pode e quer ajudar.

Veja como mandar o seu pedido nos próximos parágrafos!

O Natal é tempo de celebração. Além de comemorarmos a chegada do menino Jesus (nunca é demais lembrar que este é o motivo principal de festejarmos), é época de realizarmos aquele exame de consciência, de ajustarmos o nosso foco para ajudar a quem precisa, renovando no coração de todos os bons sentimentos de solidariedade e amor ao próximo.

Como funciona?

Vamos coletar pedidos enviados pelos nossos leitores por mensagens de WhatsApp ou email, e reuni-los em um conteúdo especial, alguns dias antes do Natal, para que os leitores interessados em ajudar possam “vestir” a roupa de Papai Noel e ajudar a realizar os sonhos dos nossos irmãos menos afortunados.

Quem precisar de ajuda ou tem um pedido especial pode enviar sua mensagem em forma de “cartinha”, ou seja, não basta pedir: tem que contar um resumo da sua história para acompanhar o pedido. O mensagem deve ser enviada para o email cacadores@tribunadoparana.com.br ou pelo Whatsapp (41) 9 9683-9504.

Podem participar pessoas físicas e também ONGs ou projetos sociais.

>>> ATENÇÃO: A data limite para envio dos pedidos é 16 de dezembro (sexta-feira).

Importante

Precisamos lembrar que o envio do pedido não significa nenhuma garantia de que ele será atendido. A Tribuna vai avaliar os pedidos com critérios próprios e tem autonomia para decidir o que será ou não publicado. A Tribuna vai apenas possibilitar a conexão de quem precisa de ajuda com quem quer ajudar.

Nos isentamos de qualquer responsabilidade sobre a troca de presentes e/ou ajuda que venha a acontecer após a publicação das histórias. Ao enviar o seu pedido o leitor fica ciente e autoriza a publicação de seu nome e história na TribunaReceba nossa Newsletter