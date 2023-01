Após a reportagem da Tribuna mostrar que pacientes de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, que precisam utilizar a Unidade de Saúde CAIC e a Unidade de Pronto Atendimento Alto Maracanã (UPA) reclamam das filas, da falta de médico, de equipamentos e da falta de separação de pacientes com sintomas de covid-19, a prefeitura ampliou o sistema de atendimento à saúde.

Em nota publicada nesta sexta-feira (16), a administração informou que, “devido a alta procura de pessoas com sintomas respiratórios no Pronto Atendimento Maracanã, a Secretaria Municipal da Saúde reestruturou temporariamente, seus serviços e reforçou a equipe médica, passando a contar com 9 profissionais”.

LEIA TAMBÉM:

>> ‘Rua do pó’! Moradores de Curitiba não aguentam mais viver no meio do poeirão

>> Quais foram os bairros de Curitiba com mais furtos e roubos em 2022? Veja o ranking!

No texto, a prefeitura informa que dois novos consultórios foram implantados, para atender pessoas com sintomas respiratórios leves, como dor de garganta, febre, tosse, dores no corpo e coriza. “Caso seja necessário é realizado o teste da covid-19 no próprio local e se confirmado o diagnóstico da doença fornecido o Termo de Afastamento”, explicou a administração.

A secretária de Saúde, Marilda Zanoni, também pede que a população mantenha os cuidados em relação aos protocolos de segurança. “É imprescindível estar em dia com a vacinação”, destacou.

Termo de Isolamento

A prefeitura informa que o Termo de Isolamento é um documento que serve para justificar a falta no trabalho. Com o diagnóstico positivo, os pacientes deverão ser mantidos em isolamento por sete dias, contados a partir do início dos sintomas.

Reclamação anterior

Na madrugada da última quarta-feira (07), como mostrou a Tribuna, um pai que levou a filha com febre na UPA disse que o ouvido da criança não pôde ser examinado pela falta de otoscópio – instrumento médico usado para examinar o interior da orelha.

Nas redes sociais, ainda na quarta, o pai, que preferiu não se identificar, fez um desabafo. “A saúde de Colombo está um lixo. Acabei de sair do CAIC e não tem médico para atender uma criança. Passei na UPA do Maracanã e a médica argumentou que não poderia examinar o ouvido da criança, porque não tinha o aparelho que custa muito caro. Chega de hipocrisia e de fingir que nada está acontecendo. E chega de fotinhos falando que Colombo está mil maravilhas, porque está bem longe disso”, reclamou.

Reclame pra Tribuna!

Você também foi mal atendido em alguma Unidade de Saúde da sua cidade? Conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo número (41) 9 9683-9504.