Na manhã desta quarta-feira (07), um idoso de 83 anos precisou ser resgatado por um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) após bater o carro em uma pedra, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com informações do BPMOA, o idoso estava dirigindo o carro quando bateu em uma pedra grande, na região de Três Córregos, um distrito que faz parte de Campo Largo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado. Entretanto, por conta dos ferimentos, também foi solicitado um helicóptero para socorrer a vítima mais rapidamente.

BR-277 e BR-376 deverão ter fluxo intenso a partir de sexta-feira; Tempo real!

Influencer e personal trainer morre aos 34 anos no Paraná

Alerta! Tempestade pode atingir Curitiba e região nesta quarta-feira

O idoso fraturou as costelas e também uma perna. Além disso, ele também sofreu um corte na cabeça e no braço. O helicóptero levou a vítima para o Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!