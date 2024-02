Carnaval chegando e o movimento nas estradas já passa a ser uma preocupação de quem pretende passar os dias de folia à beira mar. BR-277 e BR-376 são as principais rodovias que ligam Curitiba ao litoral paranaense e litoral de Santa Catarina, respectivamente. Mas e aí, como vai estrar o trânsito nestas rodovias? Bora conferir já!

Obra na BR-277 pode complicar!

Na BR-277 os motoristas precisam ficar atentos às obras necessárias no quilômetro 39, onde no fim de janeiro aconteceu um deslizamento de pedras da encosta, na região de Morretes, litoral do Paraná.

Quem passa pelo trecho encontra a pista compartilhada, o que pode ser um complicador para quem pretende seguir rumo ao litoral do Paraná neste feriado de Carnaval. A previsão do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit) é que a obra seja concluída nesta sexta-feira

Trânsito na BR-376

Quem optar por pegar a BR-376 sentido litoral de Santa Catarina deve estrar preparado, também, para congestionamento. Com previsão de calorzão, o feriado de Carnaval promete ser bem movimentado no trecho entre Curitiba e o estado vizinho de Santa Catarina.

Movimento nas estradas do Paraná em tempo real

Antes de sair de casa, é possível acompanhar o movimento nas estradas em tempo real, pelos perfis da Arteris Litoral Sul e da PRF.

