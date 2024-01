BR-277 é liberada após interdição nos dois sentidos, na região de Morretes

A rodovia BR-277 foi bloqueada durante meia hora nos dois sentidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta tarde de segunda-feira (29), por questões de segurança. Segundo a PRF, a interdição foi feita para a limpeza da pista no local de um deslizamento de terra no km 39, em Morretes.

Por razões de segurança, no sentido Paranaguá, o bloqueio se deu no km 60. A PRF chegou a informar que o bloqueio duraria aproximadamente 1h30, mas a liberação do trânsito na região aconteceu antecipadamente.

