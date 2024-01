O fim de semana foi de desespero para uma família que estava no rio São João, em Morretes, no Litoral do Paraná. Uma cabeça d’água se formou no domingo (24) e surpreendeu mãe e filha.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem procurou os guarda-vidas do Posto Curva do Félix, informando que esposa e filha não conseguiram transpor o rio São João, devido a uma cabeça d’água. A família estava em passeio visitando a cachoeira Tombo d’água quando a água desceu e assustou a família.

A partir disso, os bombeiros militares de Morretes se deslocaram até o ponto onde estavam mãe e filha por um trilha, e conseguiram auxiliá-las na saída da área de risco.

O trajeto para ida e volta pela trilha durou aproximadamente 1h30min.

O que é uma cabeça d’água?

A cabeça d’água é um fenômeno causado pelo aumento rápido e repentino do nível de água em rios. Ela ocorre quando uma grande quantidade de chuva cai em partes superiores de uma cachoeira ou ao longo de um curso d’água. Com isso, os banhistas são surpreendidos pela força da água, que sobe rapidamente.

As cabeças d’água ocorrem principalmente no verão, quando as chuvas são mais fortes. Ou seja, mesmo com tempo bom, o nível do rio sobe rapidamente carregando muita água, troncos de árvore e muito mais rio abaixo.

Cuidado!

Para evitar uma cabeça d’água, a Defesa Civil indica que a população evite rios e cachoeiras sem salva-vidas. Além disso, o banhista jamais deve frequentá-las sozinho durante o período de chuvas. Outra orientação é verificar a previsão do tempo para o dia de visita.

