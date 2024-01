Desastre ambiental: vazamento químico interdita Serra Dona Francisca, em SC

Um tombamento de um caminhão carregado com produto tóxico (ácido sulfônico) provocou um vazamento químico na região da Serra Dona Francisca, na região de Joinville, Santa Catarina. De acordo com o governo de Santa Catarina, o acidente interditou o tráfego de veículos da SC-418 na manhã desta segunda-feira (29).

A carga, perigosa e que pode causar danos à saúde humana, se espalhou pela pista rapidamente, tornando imprevisível o prazo da liberação da rodovia. O abastecimento de água na região foi afetado.

Equipes da Secretaria da Infraestrutura de Mobilidade (SIE) e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) estão no local para as devidas providências e para liberar a pista da rodovia assim que possível.

O produto que vazou do caminhão acidentado gerou mau cheio na região afetada. Bombeiros e policiais estão usando máscaras de segurança e promovendo a retirada das pessoas que moram nas proximidades do acidente.

Ácido Sulfônico 90% é um tensoativo aniônico amplamente aplicado para fabricação de detergentes líquidos, pós e pastosos, desengraxantes, multiuso, limpa alumínio e limpadores em geral. Costuma ser o principal ingrediente ativo da formulação.

