Influencer e personal trainer morre aos 34 anos no Paraná

O personal trainer e influenciador digital Hans Christian Dyck Annes, mais conhecido como Cristhian Annes, morreu na segunda-feira (06), em Ponta Grossa, na Região dos Campos Gerais no Paraná. Nascido com apenas um rim, Christian estava na fila de espera do órgão em dezembro do ano passado e estava na posição 70ª. Segundo o Sistema Estadual, são mais de 2 mil pessoas na lista de espera.

O profissional de educação física atuava em academias de Ponta Grossa e tinha mais de 43 mil seguidores no Instagram. Christian chegou a participar de competições de fisiculturismo e fez vários trabalhos como modelo.

Em 2022, descobriu que o único rim que tinha não estava em pleno funcionamento, iniciando tratamento no final de 2023. Christian estava internado desde 20 de janeiro e teve o corpo sepultado no Cemitério Municipal São José, de Ponta Grossa, na tarde de terça-feira (06).

