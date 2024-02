BMW Group segue com a redução de CO2 da sua frota

O BMW Group segue com o seu plano de reduzir sistematicamente as emissões de CO2 de toda a sua frota ao contribuir efetivamente para a realização de suas ambiciosas metas de redução de CO2 para todo o grupo.

Com base em cálculos internos preliminares, as emissões de toda a frota do Grupo na União Europeia chegaram a 102,1 gramas por quilômetro (WLTP) em 2023 (maior que o registrado no ano de 2022, que foram 105 gramas por quilômetro). Na prática, isso representa uma redução de 2,8% em relação ao ano anterior. Ainda em 2023, o Grupo BMW também ultrapassou o limite de meta de frota aplicável para a empresa estabelecido pela União Europeia EU27+2 (UE, Noruega, Islândia) de 128,5 gramas por quilômetro em 26,4 gramas.

A implementação da estratégia de eletrificação do Grupo é um fator-chave para seus esforços contínuos a fim de reduzir as emissões de toda a frota. Em 2023, a empresa vendeu um total de 376.183 veículos totalmente elétricos em todo o mundo – 74,4% a mais do que em 2022. O crescimento das vendas do BMW Group para veículos totalmente elétricos em 2023 superou o crescimento no mercado total de BEVs.

Com mais de 15 modelos totalmente elétricos em sua linha, o BMW Group continuará com seu bem-sucedido crescimento de BEVs em 2024. Neste ano, um em cada cinco veículos recém-entregues pela empresa deverá ter um trem de força totalmente elétrico este ano (deverá ser um a cada quatro em 2025).

Além de aumentar a eletrificação da frota do Grupo, o desenvolvimento contínuo dos trens de força convencionais também ajudou a reduzir as emissões de CO2 ao proporcionar ainda mais a eficiência dos motores de combustão interna desde o outono de 2022.

O BMW Group considera a redução contínua de emissões em sua frota de veículos como parte integrante de sua estratégia de sustentabilidade. Até 2030, a empresa planeja reduzir suas emissões totais de CO2 em pelo menos 40% por veículo em relação aos níveis de 2019. O objetivo do Grupo é alcançar o feito em toda a cadeia de valor – desde suprimentos, passando pela produção, até a fase de uso do automóvel e ser neutro até 2050.

Com esses objetivos traçados, o BMW Group segue um caminho que vai de encontro com o tratado climático de Paris a fim de reduzir o aquecimento global. A empresa é a primeira fabricante automotiva alemã a aderir à campanha “Business Ambition for 1.5° C”, lançada pela Science-Based Targets Initiative, que também faz parte da campanha internacional Race to Zero das Nações Unidas.