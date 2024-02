Programa de capacitação tem mais de 44 mil inscritos por todo país

O curso de formação de retificadores de motores, idealizado pelo Conarem, feito em parceria com o Senai-SP, bateu a marca de 44 mil inscritos por todo o Brasil, desde o lançamento, em 1º de julho de 2022. Só no estado de São Paulo, são mais de 35 mil alunos. Recentemente, foi incorporado mais um módulo no curso online e gratuito: Técnicas de Montagem e Ajustagem de Motores a Combustão Interna, que traz as técnicas para ajuste e montagem de um motor a combustão interna ciclo diesel de acordo com normas técnicas e procedimentos de trabalho, não apenas para os profissionais de retíficas, mas também de oficinas de reparação automotiva.

Agora, o EAD totaliza 8 módulos: Características Técnicas de Motores a Combustão Interna; Metrologia Aplicada a Motores de Combustão Interna; Técnicas de Retífica de Biela de Motores a Combustão Interna; Técnicas de Retífica de Bloco de Motores a Combustão Interna; Técnicas de Retífica de Virabrequim de Motores a Combustão Interna; Técnicas de Retífica de Volante de Motores a Combustão Interna e Técnicas de Retífica de Cabeçote de Motores a Combustão Interna.

Cada módulo tem prazo de 21 dias a partir da inscrição até a resposta do questionário de avaliação do conhecimento adquirido. Ao finalizar e ter atingido a média mínima, o aluno tem direito ao certificado de conclusão por módulo que poderá imprimir ou arquivar e assim participar do banco de talentos do Conarem. Para se inscrever, a pessoa deve ter ensino médio completo, mais de 16 anos, CPF e e-mail.

Do aprendizado ao mercado de trabalho

No ano passado, o Conarem lançou o banco de talentos Vagas Automotivas. A plataforma é o local, onde são cadastradas as vagas de empregos oferecidas pelas retíficas e também os currículos dos recém-formados pelo EAD. O endereço para a retífica que quer contratar e para o profissional retificador que quer se cadastrar é www.vagasautomotivas.com.br.

Campanha setorial

O EAD faz parte da terceira fase da campanha setorial criada pelo Conarem, que tem como objetivo atrair mão de obra para este mercado de trabalho, mostrando os benefícios da carreira de um retificador de motores, destacando a importância dos motores para a economia e como as retíficas são fundamentais para mantê-los funcionando. A ideia é mostrar que retificador e retífica são fundamentais, na manutenção da frota circulante, das máquinas agrícolas, barcos, aeronaves, motores estacionários e locomotivas.

“O portal Vagas Automotivas completou o ciclo ao conectar esses profissionais capacitados com oportunidades de emprego no mercado, proporcionando um fluxo contínuo que vai desde o despertar do interesse, promovido pela campanha, até a inserção efetiva no setor automotivo”, explica José Arnaldo Laguna, Presidente do Conarem.

A campanha setorial tem o apoio dos principais fabricantes e fornecedores parceiros do setor: KS Kolbenschmidt (Motorservice e Pierburg), Mahle, MWM, Riomaq, RIO (Riosulense), Sabó e Takao. A página com os cursos online gratuitos do Senai-SP para Retificadores, é https://online.sp.senai.br/institucional/3722/3840/cursos-gratuitos.