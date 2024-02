Tem filhos entre 0 e 3 anos de idade e está buscando uma vaga em creches de Curitiba? A rede municipal de ensino da capital reabriu o cadastramento para as vagas. A solicitação pode ser feita desde a última terça-feira (20) pelo Cadastro Online da Secretaria Municipal da Educação (SME). O cadastro é a única maneira de solicitar vagas para crianças nessa faixa etária. O Cadastro Online é feito neste site da prefeitura.

Segundo a secretaria, como nos anos anteriores, no fim de 2023 o cadastro foi suspenso para a SME fazer a distribuição e priorização de vagas das crianças já cadastradas. Feito esse procedimento, agora ele é reaberto, no início do ano letivo.

Quem não tem computador ou smartphone ou tem alguma dificuldade com a internet, pode ir ao Núcleo Regional da Educação, nas Ruas da Cidadania, onde haverá equipamento e orientação disponíveis. Para preencher o cadastro, é necessário o CPF da criança.

“Lembramos que o cadastro não significa a efetivação da matrícula, ele é uma intenção de vaga. O processo de matrícula será concluído posteriormente, quando os pais ou responsáveis receberem a confirmação de vaga em uma determinada unidade educacional”, explica a diretora do Departamento de Educação Infantil da Secretaria Municipal da Educação, Kelen Patrícia Collarino.

“A partir do pré, com 4 anos de idade, não é preciso preencher o cadastro online, pois a rede tem vagas disponíveis a qualquer momento do ano letivo”, esclarece Kelen.

