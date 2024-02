Mercedes-Benz aumenta a garantia da linha Sprinter para dois anos

A Mercedes-Benz Vans, dedicada em proporcionar as melhores soluções de produtos e serviços para os seus clientes, passa a oferecer a partir do mês de fevereiro de 2024 a vantagem exclusiva da garantia válida por dois anos aos clientes da linha Sprinter. A marca é a primeira no segmento de Large Vans a proporcionar esse diferencial, promovendo uma solução de compra completa e reiterando o compromisso da marca em superar as expectativas dos clientes.

“Fomos pioneiros em 2023 ao anunciar as duas primeiras revisões gratuitas aos clientes da linha Sprinter e, agora, lançamos novamente uma vantagem inédita no mercado. Acreditamos que devemos oferecer experiências que vão além da entrega do produto para assegurar a satisfação dos nossos clientes. Todo esse trabalho reflete a nossa busca constante por novas soluções que trazem ainda mais segurança e confiança para o nosso público no momento da decisão de compra”, afirma Dirlei Dias, Head de Customer Service da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.

Entre a cobertura da garantia de dois anos estão o suporte 24 horas, assistência rodoviária e quilometragem ilimitada durante o período. Além disso, a marca também oferece o serviço de Garantia Adicional que prorroga o prazo de proteção da Sprinter após o vencimento da garantia legal ou contratual, podendo estender por até mais dois anos.