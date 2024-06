As crianças de Curitiba irão ganhar neste sábado (29 de junho), as 11 horas, um novo ponto de brincadeira e muito conhecimento. A entrega da revitalização do Bosque Gutierrez também vai marcar a inauguração do Parque do Pirata Zulmiro, no bairro Vista Alegre. Cerca de um ano atrás, o local era abandonado, com desocupados tomando banho em uma fonte e muito lixo.

O espaço kids é inspirado na história do Pirata Zulmiro, figura lendária da cidade. O parquinho terá brinquedos dentro da temática de pirataria e fundo do mar que atenderão a primeira infância, as crianças maiores e as com deficiência.

O local terá piso emborrachado e brinquedos acessíveis. Também haverá uma trilha pirata no meio do bosque com atrações, um caminho de contação de história, um setor de balanços, um campo de futebol de grama e o plantio de várias espécies arbóreas com flores para colorir a praça em todas as estações do ano.

Placa azul inglesa

O grande momento no sábado vai ser a descerrada placa azul, lançada há mais de 150 anos em Londres, na Inglaterra, um símbolo permanente instalado em um espaço público para celebrar a ligação entre o local e uma pessoa ou evento famoso. Nesse caso, a homenagem é para o Pirata Zulmiro, que nasceu em 1798 e morreu em 1889 com noventa anos. Zulmiro viveu em Curitiba de 1829 até 1889, por sessenta anos.

Marcos Juliano Ofenbock, 41, economista por formação e pesquisador da famosa lenda do Pirata Zulmiro, em Curitiba, vai estar no evento e antecipou alguns detalhes do novo parque. “A Sociedade Britânica do Paraná doou essa placa comemorativa e está muito bacana. Tem um barco pirata e uma trilha do tesouro em dez totens contando a história do pirata Zulmiro em poemas. Parece um desenho animado”, disse Marcos que contou para a Tribuna do Paraná toda a saga na busca por documentos que provaram a presença do pirata em Curitiba.

Bosque Gutierrez

Além do espaço kids, o Bosque Gutierrez passou por reformas. Segundo a prefeitura, todas as trilhas foram reformadas com um piso de paralelepípedo e lajota, com três percursos temáticos e históricos.

O primeiro é o “Caminho das Águas”, representado pela cor azul, que vai contar a história do João Carlos H. Gutierrez, proprietário antigo do terreno, quando o local ainda era uma chácara. Já na praça principal haverá totens informativos sobre o ciclo da água e a importância de preservá-la. Foram revitalizadas as fontes e, por questão sanitária, não haverá mais disponibilização de água nas torneiras.

Outra ponto interessante vai ser o “Caminho do Sol”, representado pela cor amarela, ocupando a atual praça. Por fim, o “Caminho da Mata”, representado pela cor vermelha, contará a história de Chico Mendes e sua luta para preservar as matas e os povos da floresta. A prefeitura investiu R$ 3,3 milhões na revitalização do bosque.

Bosque estava largado e servindo de mocó

O leitor que acompanha a Tribuna do Paraná sabe como que era o Bosque Gurierrez antigamente. O local era utilizado por desocupados e vivia cheio de sujeira. Relembre aqui como era!

Serviço: Reabertura Parque Gutierrez

Endereço: Rua, Engenheiro Rômulo Gutierrez, 69 – Vista Alegre.

Horário: cerimônia de inauguração da Praça e descerramento da Placa Azul as 11h.

