Quem passar pela região do Centro Cívico neste domingo (30) deve ficar atento aos bloqueios de trânsito que ocorrerão durante a 7ª Marcha pela Diversidade em Curitiba. O evento celebra a comunidade LGBTI+.

O primeiro bloqueio acontece a partir das 10h, quando começa a concentração do público na Praça 19 de Dezembro. O início da marcha está marcado para às 14h, com previsão de chegada na Praça Nossa Senhora de Salete. O evento se encerra às 20h.

O acesso à Rua Barão do Serro Azul pela Rua Inácio Lustosa permanecerá bloqueado até o fim da marcha, para garantir a segurança dos participantes.

Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) vão orientar pedestres e motoristas ao longo do dia.

Ruas bloqueadas durante o evento:

Rua Barão do Serro Azul, no cruzamento com Rua Inácio Lustosa

Rua Inácio Lustosa, no cruzamento com a Rua Riachuelo

Rua Barão de Antonina, no cruzamento com a Rua Mateus Leme

Rua Paula Gomes, no cruzamento com a Rua Mateus Leme

Rua Heitor Stockler de França, nos cruzamentos com as ruas Presidente Faria e Ary Camargo de Queiroz

Avenida Cândido de Abreu, no cruzamento com a Rua Comendador Fontana

Rua Aristides Teixeira, nos cruzamentos com a Rua Mateus Leme e Avenida Cândido de Abreu.

Rua Papa João XXIII, nos cruzamentos com as ruas Lysimaco Ferreira da Costa e Ernani Santiago de Oliveira.

Rua Lysimaco Ferreira da Costa, no cruzamento com a Rua Marechal Hermes

Rua Campos Sales, no cruzamento com a Rua Mauá

Rua Ivo Leão, no cruzamento com a Rua João Gualberto

Largo Melvin Jones, no cruzamento com a Rua Prefeito Rosaldo Gomes Mello Leitão

Rotatória da Rua Mário de Barros, no acesso ao Palácio do Governo

Linhas de ônibus

Vinte linhas de ônibus terão desvios das 10h às 20h com a realização da “7ª MARCHA PELA DIVERSIDADE DE CURITIBA”. Confira as alterações AQUI.

Imagens impressionam 5 flagras de câmeras: motociclista sai ‘voando’ após batida de carro 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?