Golpe do frete entra na mira da Polícia, há presos em Curitiba e região

A Polícia Civil do Paraná deflagrou uma operação contra grupo criminoso ligado a golpes em caminhoneiros. A ação aconteceu nesta sexta-feira (28), em Curitiba e Colombo, na Região Metropolitana.

Durante a ação, os policiais civis cumpriram seis mandados de busca e apreenderam duas armas de fogo. Além disso, um integrante do grupo criminoso foi preso por mandado de prisão preventiva.

Outras três pessoas foram presas na última semana, suspeitas de envolvimento nas ações criminosas.

Crime

De acordo com as investigações, os indivíduos publicavam um anúncio informando que precisavam de um motorista.

O motorista, de boa-fé, entrava em contato com o responsável pelo anúncio e o anunciante contratava o motorista para carregar um carga em uma determinada empresa.

Ele marcava um local com o motorista e enviava um funcionário até lá para repassar as instruções e o caminhão que seria utilizado. A vítima pegava o caminhão e se dirigia até a empresa. Lá ele carregava e pegava a nota fiscal da carga.

“Após confirmar que o carregamento teria sido realizado, o “patrão” dizia para o motorista que precisaria dele em uma outra situação e que o funcionário que entregou o caminhão anteriormente seguiria com o frete. Dias depois, quando a carga não era entregue no destino, a empresa entrava em contato com o motorista solicitando informações e, nesse momento, percebia tinha sido vítima de um desvio de carga”, conta o delegado da Lucas Mariano.

