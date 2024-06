Festival Crossroads promete 12 horas de shows no Dia do Rock; veja o line-up

No dia 13 de julho, o Festival Crossroads do Mundial do Rock promove sua sétima edição, se concretizando como um dos maiores festivais dedicados ao estilo musical do Sul do Brasil. Com 30 atrações musicais no line-up, quatro palcos, operações gastronômicas, feira de expositores, espaço kids e atividades radicais, o evento ocupa a Pedreira Paulo Leminski, considerado o maior palco da América Latina, a partir das 12h.

“O Festival Crossroads celebra a diversidade do rock, mostrando sua influência na cultura global e transcendendo gerações. Desde 1997, quando fundamos o Bar Crossroads, seguimos com o nosso papel de promover o estilo musical, apresentando novos nomes da cena curitibana e recebendo destaques nacionais no nosso palco. Hoje, a celebração do aniversário do bar, que é na mesma semana do Dia Mundial do Rock, se tornou um grande festival, frequentado por todas as tribos apaixonadas por música, reunindo famílias e roqueiros de todas as idades”, comenta Alessandro Reis, idealizador do Festival Crossroads.

Relespública. Foto: divulgação. Far From Alaska. Foto: divulgação. River Rise Band. Foto: divulgação. Autoramas. Foto: divulgação.

Homenagens e shows especiais

A edição de 2024 contará com mais de 12 horas de música, com shows de nomes da cena nacional e curitibana, entre autorais e tributos a grandes ícones do rock.

Destaque para algumas apresentações especiais, como a homenagem a Ivo Rodrigues, um dos mais importantes artistas da música paranaense, conhecido por sua passagem na banda Blindagem e suas composições em parceria com o poeta Paulo Leminski.

No Festival Crossroads, quem homenageia o músico é seu filho, Ivan Rodrigues, um dos bateristas mais atuantes de Curitiba, em um show que marca os 14 anos desde a morte de seu pai e com a participação especial de Rodriggo Vivaz, ex-vocalista e substituto de Ivo no Blindagem. Além dos dois, o músico Gabriel Teixeira, integrante do Black Maria e filho de um dos maiores parceiros de Ivo, também os acompanha no palco, ao lado de Marcos Dank (baixo e voz) e Amandio Galvão (guitarra), integrantes das bandas Trem Fantasma e Dr. Smith, respectivamente. No repertório para a apresentação, sucessos como “Loba da Estepe”, “Miragem”, “Cheiro de Mato”, “Oração de um Suicida”, entre outros.

O maior festival dedicado ao Dia Mundial do Rock do Sul ainda contará com show em comemoração aos 35 anos da banda Relespública. Formado em 1988, o grupo de Curitiba ficou conhecido em todo o país com seus sucessos, como “Minha Menina”, “Nunca Mais”, “Garoa” e “Solidão”, entre outros, já tendo se apresentado no Rock in Rio e lançado diversos álbuns, além de um “MTV Apresenta”.

A banda Djambi, um dos alicerces do reggae no Brasil, também fará parte do line-up. Com mais de 20 anos de história, o grupo conta com hits como “Barca Pra Ilha” e “Keep This Feeling” que serão apresentados no repertório.

Um dos principais grupos de rock da nova geração, o Far From Alaska, sobe em um dos palcos do festival, levando ao público seus sucessos “Relentless Game”, “Dino vs. Dino”, “Cobra”, “EVA”, entre outros, além dos recentes singles “Secret”, “Meltdown” e “Good Part”. São mais de 60 milhões de reproduções nas plataformas digitais que a banda, formada por Emmily Barreto (vocal), Cris Botareli (Guitarra, sintetizador e vocais) e Rafael Brasil, contabiliza. Além disso, dois de seus álbuns já estiveram entre os melhores do ano, pela revista Rolling Stone Brasil e pelo portal Tenho Mais Discos que Amigos.

Destaque também para o grupo carioca Autoramas, conhecida por sonoridade que combina surf music dos anos 60 com a new wave dos anos 80, com fortes influências de rockabilly, jovem guarda e do punk rock. Formado por Gabriel Thomaz (guitarra, vocal), Igor Sciallis (bateria), Jairo Fajersztajn (baixo) e Luma Garcia (teclado, vocal), a banda é conhecida pelos sucessos “Você Sabe”, “A Cara do Brasil, “Abstrai”, entre outros.

O Festival Crossroads ainda contará com a presença de um dos violonistas mais premiados do mundo, Fábio Lima, que é Mestre em Artes pela Royal Academy em Londres e produtor musical na Som Livre. Seu canal no Youtube tem mais de 1,5 milhão e um total de visualizações de cerca de 250 milhões. O músico ainda foi o ganhador da última edição do Julian Bream Prize, premiação dedicada ao reconhecimento de talentosos músicos na área da música erudita. Seu show no festival será com a banda For You.

Confira o line-up completo

Amazing (Trib a Aerosmith e Guns n’ Roses) | Afoostic (Trib. Foo Fighters) | Autoramas | Ao Ivo e as Cores (Uma homenagem ao Ivo Rodrigues com Rodriggo vaz) | Backstage (Trib. Bon Jovi e Queen) | Baile Brasa (Especial Tim Maia) | Black Bear Ranch (Dark Country) | CWKNOT (Trib. Slipknot) | Djambi | Far From Alaska | For You convida Fábio Lima | Jack Vermouth (Trib. Lynyrd Skynyrd) | King Nothing (Trib. Metallica) | Lady Die | Lenhadores da Antártida | Linkin Park Brasil Cover (Trib. Linkin Park) | Magaivers | Os Caras do Charlie Brown (Trib. Charlie Brown Jr.) | Penny Back (Trib. Creed e Nickelback) | RedLine | Relespública | River Rise Band | Sulround (Trib. Red Hot Chilli Peppers)| She is Dead | Syd Vinicius convida Anacrônica | The Vedders (Trib. Pearl Jam) | TN/She (Trib. AC/DC) | The Nobs (Trib. Led Zeppelin) convida Rodrigo Castellani | Válvula Vapor convida Japinha | Vitin e Banda

Muito além da música

O Festival Crossroads de 2024 promoverá novas experiências para todas as idades. Entre algumas das novidades, estão algumas atividades radicais, como uma tirolesa que atravessa a área central da Pedreira Paulo Leminski, e o Skyfall, uma espécie de balanço nas alturas, levando muita adrenalina aos aventureiros de plantão.

Haverá ainda a área Walk This Way, que traz expositores locais e feira de produtos do universo rock’n’roll, como vinil, roupas, acessórios, entre outros itens, além de flash tattoo. O espaço ainda contará com um wine bar especial, com rótulos nomeados em referência a grandes sucessos do estilo musical, como “Highway to Hell” e “Final Countdown”.

O festival também retorna a parceria com o Instituto Play For Change. Por meio de programas educacionais culturais, a instituição reconhece o poder transformador da música e a usa como ferramenta para promover mudanças sociais positivas. A tradicional escola curitibana Academia do Rock, terá um espaço especial no festival, com apresentações de alunos músicos de todas as idades.

Os ingressos para a sétima edição do Festival Crossroads de 2024 estão disponíveis com valores a partir de R$150 (2º lote) + taxa adm e podem ser adquiridos pelo Cheers. Mais informações pelo perfil oficial no Instagram: @festivalcrossroads.

Serviço

Festival Crossroads do Dia Mundial do Rock 2024

Data: 13 de julho de 2024

Local: Pedreira Paulo Leminski

Ingressos: a partir de R$150 (2º lote) + taxa adm.pelo Cheers

Crianças até 9 anos não pagam entrada

Menores de 18 anos devem estar acompanhados de pais ou responsáveis legais

Realização: Crossroads e Planeta Brasil.

Imagens impressionam 5 flagras de câmeras: motociclista sai ‘voando’ após batida de carro 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?