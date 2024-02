A Rua Rosa Kaint Nadolny, no bairro Campo Comprido, em Curitiba, começou a tarde desta quarta-feira (21) interditada. A Polícia Militar (PM) realizou uma intensa busca até conseguir prender dois homens suspeitos de furtar veículos e estepes na região. Foram utilizadas diversas viaturas e até um helicóptero na ação, mas homem ainda está foragido.

Policiais militares estavam na busca do carro dos suspeitos. A partir disso, acabou ocorrendo uma perseguição que só terminou na Rosa Kaint Nadolny, em um trecho da rua que é sem saída, que dá para um matagal.

Na abordagem, dois homens se entregaram, mas um terceiro indivíduo acabou correndo em direção ao mato e segue foragido. A área está toda isolada com viaturas e monitoramento com helicóptero na tentativa de localizar o foragido.

Um policial que participou da perseguição acabou se ferindo no rosto após a batida em um barranco.

