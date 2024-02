Assaltantes invadiram na madrugada desta quarta-feira (21) uma agência do banco Itaú, localizada na parte externa do Shopping Jardim das Américas, em Curitiba. Os criminosos quebraram o vidro principal e tiveram acesso aos computadores. Não foi informado o que eles teriam levado da agência.

Segundo o shopping, as imagens das câmeras de segurança foram repassadas para a Polícia Civil. A ação ocorreu enquanto o empreendimento estava fechado, e assim que o vidro foi quebrado, o alarme disparou e a segurança do banco acionou a Polícia Militar, que isolou o local. Ninguém ficou ferido.

Os assaltantes não tiveram acesso aos caixas eletrônicos, permitindo que a agência venha a ser utilizada normalmente pelo público durante o dia.

