O ParkShoppingBarigüi alcançou R$ 490,7 milhões em vendas no último trimestre do de 2023, um resultado 8,2% maior em relação ao mesmo período do ano anterior, e ultrapassou a marca de R$ 1,5 bilhão em vendas em 2023. Desde 2017, as vendas anuais do PkB ultrapassam um bilhão de reais.

Esse desempenho do ParkShoppingBarigüi contribuiu para que a Multiplan registrasse o marco histórico de R$ 1 bilhão de lucro líquido, um aumento de 32,6% em relação a 2022 e mais que o dobro dos quatro anos anteriores (R$ 471,0 milhões em 2019).

Com isso, a Multiplan ampliou sua fatia no mercado de shoppings de 10,4% em 2022 para 11,3% em 2023, um aumento significativo desde 2019, quando era de 8,5%. O ganho de market share é também consequência da produtividade. As vendas/m2 da empresa foram 128,1% superiores aos shoppings brasileiros em 2023.

De acordo com relatório da Multiplan, o ParkShoppingBarigüi foi o shopping que superou os 99% de taxa de ocupação ao longo de 2023, junto com o Morumbi Shopping, de São Paulo. Ambos foram citados junto com outros 10 shoppings da Multiplan que apresentaram taxa de ocupação superior a 97%. A taxa de ocupação média foi de 96,3% no 4T23, evidenciando uma tendência positiva.

Terceiro piso e novas lojas

A Multiplan está investindo R$ 300 milhões na terceira e maior expansão do shopping em Curitiba. Os investimentos estão sendo aplicados na construção do terceiro piso do shopping, que acaba de completar 20 anos. O novo andar ganhará novas lojas, um centro médico, a volta da HotZone e um projeto que integrará o meio ambiente à área verde do entorno do empreendimento, criando um corredor ecológico que liga o shopping ao Parque Barigui. A previsão de inauguração é novembro deste ano. Além das expansões, a empresa tem investido em revitalizações, com o objetivo de renovar o layout e aprimorar o mix de lojas.

