A Multiplan apresentou detalhes da terceira expansão do ParkShoopingBarigüi, em Curitiba, com destaque para espaços amplos, áreas verdes, conforto, lazer e bem-estar. A nova expansão traz um terceiro piso com mais de 15 mil metros quadrados de Área Bruta Locável e uma arquitetura que privilegia a iluminação natural.

Serão adicionadas 75 novas lojas, juntamente com um Centro Médico que abrigará 25 especialidades diferentes. Além disso, haverá um inédito espaço infantil permanente, o FunPark, e a volta da HotZone, maior e com mais brinquedos. Em relação às opções gastronômicas, o Park Gourmet passará a ter 13 operações.

Com essa expansão, o ParkShoppingBarigüi chegará a um total de 417 lojas, incluindo 14 lojas âncoras e 8 megalojas, ocupando uma área de construção superior a 200 mil metros quadrados.

Detalhes da expansão do ParkShoppingBarigui

A nova expansão do PkB harmoniza a arquitetura e a natureza, trazendo o verde da mata e a luz natural para dentro do shopping. O projeto amplo e espaçoso proporciona conforto, bem-estar e um ambiente convidativo. O novo conceito exalta as áreas verdes, dentro e fora do shopping, e realça ainda mais as entradas de luz natural, criando um Boulevard suspenso, com um visual contemporâneo e harmônico. Com essa nova proposta, mesmo as áreas climatizadas proporcionam a sensação de passeio ao ar livre.

O Centro Médico, com sua variedade de especialidades, expande o conceito multiuso, integrando alta tecnologia à saúde. Localizado estrategicamente e completamente integrado ao shopping, os clientes poderão desfrutar das vantagens oferecidas. Com 25 especialidades, incluindo pneumologia, endocrinologia, pediatria, dermatologia, cirurgia plástica, endoscopia, neurologia, ginecologia, nutrição, odontologia, bucomaxilo, cardiologia, oftalmologia, psiquiatria, oncologia, otorrinolaringologia, clínica geral, proctologia, urologia, ortopedia e fisioterapia, o Centro Médico oferece uma abordagem integrada para resolução de problemas médicos. Além disso, a proximidade do estacionamento garante conforto e comodidade aos pacientes e clientes.

Para as crianças, será criado um novo espaço especialmente pensado para diversão: o FunPark. Essa área infantil oferece diversão e lazer para toda a família, com uma infraestrutura surpreendente e uma seleção incrível de brinquedos e atrações indoor disponíveis durante todo o ano, em um ambiente interativo e seguro. Além disso, as crianças e os adolescentes poderão desfrutar do novo espaço moderno da HotZone, com brinquedos inéditos. Outras áreas do PkB também serão revitalizadas ao longo do período.

A transformação do ParkShoppingBarigüi se estende para além do shopping, integrando-se à cidade por meio do projeto Viva Barigui. Esse projeto requalifica as margens do rio, conectando o shopping ao Parque Barigui por meio de caminhos e travessias para pedestres e ciclistas em meio a uma área de mata nativa preservada. O Viva Barigui busca integrar o PkB a um dos parques mais icônicos da cidade, preservando e revitalizando a vegetação e criando espaços de lazer integrados à natureza, como uma ciclovia, academia ao ar livre, playground infantil, espreguiçadeiras, bancos e pergolados.

O investimento aproximado de R$ 300 milhões na expansão do ParkShoppingBarigüi reforça o crescimento sólido da região oeste da cidade e do próprio shopping. Nas últimas décadas, o PkB registrou um crescimento acumulado de vendas de 85%. Somente em 2022, o shopping atingiu a marca de mais de R$ 1,4 bilhão em vendas. Anualmente, mais de 11 milhões de pessoas circulam pelo shopping.

Com a expansão, serão criados mais de mil novos empregos diretos e indiretos, contribuindo para o desenvolvimento e a prosperidade da região, que apresenta uma das maiores concentrações de renda da cidade.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Negar comida? Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos