Novo viaduto da BR-376, em São José dos Pinhais, pode ser liberado em breve

O novo viaduto da BR-376 em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, conhecido como Viaduto do Bradesco, atingiu 83,18% de execução dos serviços na última medição. A obra é do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), uma autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), e representa um investimento de R$ 39.692.531,98.

A estrutura do novo viaduto está pronta, estando em andamento a pavimentação da pista superior, que será seguida pela execução da sinalização horizontal e vertical. Concluído isso, o tráfego de veículos da rodovia, que estava desviado para as marginais, será liberado para as novas pistas, já nas próximas semanas.

Continuam os serviços de pavimentação da passagem inferior do viaduto, que conecta a Rua Joinville e a Alameda Bom Pastor, bem como últimos serviços nas novas rotatórias que disciplinam o trânsito local e os acessos pelas marginais.

Já está concluída a nova iluminação da obra, e em fase final as novas calçadas, sistema de drenagem de águas, e a sinalização horizontal e vertical do trecho em obras.

Obra

O viaduto é uma das obras mais importantes em execução em São José dos Pinhais, cujo projeto executivo de engenharia foi elaborado pela prefeitura do município e doado ao DER/PR.

Ele contempla a elevação das pistas de rolamento da BR-376 para o tráfego de longa distância, com o trânsito de veículos das vias municipais pela passagem inferior do viaduto e por meio de duas rotatórias. Isso resolve os congestionamentos e longos períodos de espera que marcavam a interseção antigamente, proporcionando mais segurança e conforto aos usuários.

