Nesta sexta-feira (21), a atriz e influenciadora Mel Maia resolveu partir para um final de semana no litoral do Paraná. De trem, ela desceu a Serra do Mar para curtir o Festival LENDAA, que será realizado na cidade de Morretes, um evento que combina música eletrônica e experiências holísticas em meio à natureza.

O festival, que chega a sua terceira edição, começa na noite de sexta e se estende até domingo (23), com diferentes festas e atrações, apostando em grandes nomes do cenário nacional e internacional da música eletrônica, entre eles Lost Desert, Awen e Antdot.

A LENDAA surgiu em 2022 trazendo questões como sustentabilidade e autoconhecimento para o mercado do entretenimento após um período de isolamento social causado pela Covid. A maior parte da programação do festival acontece no Santuário Nhundiaquara, encravado em um dos trechos de Mata Atlântica mais lindos do Brasil

Além de Mel Maia, outras famosos e personalidades das redes sociais estarão presentes no evento, entre eles Duda Rubert, Diego Suberbi, Brenno Leone, Luisa Alvarenga e Camila Trianda. A festa, que começou já na ida, dentro do trem, terá pausas especiais para que os influenciadores conheçam os encantos gastronômicos, entre eles o tradicional barreado, e as belezas e naturais de uma das regiões mais lindas do Sul do Brasil.

