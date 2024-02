Um princípio de incêndio na madrugada desta quarta-feira (21) atingiu parte do complexo da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, localizada no Centro de Curitiba. O fogo alcançou a parte externa de equipamentos de ar condicionado e pacientes tiveram que ser transferidos para uma outra área do hospital. Ninguém saiu ferido e o funcionamento segue normal na manhã desta quarta-feira.

Segundo a assessoria de imprensa da Santa Casa, o princípio de incêndio começou às 4h. A brigada de incêndio do próprio hospital foi a primeira a chegar e logo recorreu ao Corpo de Bombeiros para evitar maiores transtornos. Funcionários já trabalhavam pela manhã para solucionar o problema do ar condicionado.

Pacientes que estavam mais próximos do local atingido foram retirados e encaminhados a um outro setor, mas estão retornando ao local de origem. A Santa Casa está aberta e não está recusando pacientes.

Imagem mostra o local atingido pelo princípio de incêndio na Santa Casa de Curitiba. Foto: Reprodução/RPC.

História

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba faz parte do rol das respeitadas entidades filantrópicas do Brasil, realizando a gestão e administração hospitalar há mais de 170 anos. Fundada em 09 de junho de 1852, é uma associação assistencial e beneficente, sem fins lucrativos, inspirada nos preceitos da Igreja Católica. O Hospital atende também usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

