Show de barbeiragem nas ruas de Curitiba: veja fotos dos flagrantes

Quem convive diariamente com o trânsito provavelmente consegue se lembrar rapidamente e facilmente de alguma imprudência cometida por motoristas e motociclistas. Em uma cidade movimentada como Curitiba, por exemplo, é fácil de observar rotineiramente algumas infrações, pequenas ou mais graves.

Em dois dias circulando nas ruas de Curitiba e região metropolitana, a reportagem da Tribuna do Paraná flagrou e capturou duas situações distintas de delitos cometidos no trânsito.

A primeira foi registrada na segunda-feira (19), na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Rebouças. Um ônibus da linha Vila Rex foi flagrado furando o semáforo vermelho na esquina com a Rua 24 de Maio. Além do coletivo, uma moto também seguiu o embalo e passou no sinaleiro fechado.

Veja a foto:

Foto: colaboração.

De acordo com o Artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória é uma infração gravíssima com aplicação de multa no valor de R$ 293,47. O condutor também perde sete pontos na carteira de habilitação.

Motos fazem ultrapassagem proibida na Região Metropolitana de Curitiba

Já a segunda situação foi registrada nesta terça-feira (20), na Rodovia dos Minérios, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Na imagem é possível ver que duas motos tentam ultrapassar um caminhão em uma linha contínua, o que é proibido. Veja:

Foto: colaboração.

Conforme o Artigo 203 do CTB, ultrapassar em linha contínua é uma penalidade gravíssima com aplicação de multa que pode ter valores variados, podendo ser até cinco vezes maior.

