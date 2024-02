Confira as infrações mais cometidas neste período

O Carnaval é uma época esperada por muitos foliões que desejam curtir os dias de festa e também para aqueles que optam por deixar as grandes cidades em busca de um local sossegado. Neste período, é comum observar um aumento significativo no fluxo de veículos nas estradas brasileiras. Mas é importante lembrar que a folia é permitida desde que não comprometa as leis de trânsito.

A Zapay, fintech especializada em facilitar a vida dos proprietários de veículos, reuniu as 5 multas que mais apareceram na sua plataforma em fevereiro de 2023, a fim de alertar os motoristas para que não cometam essas mesmas infrações neste ano.

1 – Multa por excesso de velocidade:

As multas por transitar acima da velocidade máxima permitida variam conforme a gravidade da infração, ou seja, quanto maior for o porcentual além do limite permitido, mais pesada é a punição. Desta forma, há a penalidade média (até 20% do limite permitido com perda de 4 pontos na CNH), a grave (entre 20% e 50% do limite permitido e 5 pontos descontados na carteira) e a gravíssima (superior a 50% do limite permitido e 7 pontos na CNH).

Para que a multa por excesso de velocidade seja percebida e, consequentemente aplicada, as autoridades de trânsito fazem uso de radares fixos e móveis, além de lombadas eletrônicas. Há ainda o apoio do policiamento local, que auxilia na observação do fluxo do trânsito e na leitura destes equipamentos que captam os excessos de velocidade.

2 – Avançar o sinal vermelho:

É considerado infração gravíssima, e a punição prevista é de 7 pontos na carteira de habilitação. O condutor que for flagrado cometendo essa penalidade levará uma multa no valor de R$ 293,47.

3 – Transitar na faixa exclusiva de transporte coletivo:

A faixa de circulação exclusiva de ônibus serve para garantir o bom funcionamento do transporte público e evitar congestionamentos. A multa por transitar nessa faixa é considerada grave, com prejuízo de R$ 191,54 no bolso. Além disso, os motoristas que cometerem essa penalidade podem ter o veículo apreendido e perder 7 pontos na carteira de habilitação.

4 – Não usar cinto de segurança:

O cinto de segurança é indispensável para garantir a segurança de quem está dentro do veículo. A multa por descumprir esta lei possui o valor de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

5 – Estacionar em local proibido:

Existem diversos tipos de multas para cada situação específica de estacionamento em local proibido, com diferenças no valor de acordo com o local que o veículo for flagrado. Estacionar, por exemplo, em pistas de rolamento de estradas, rodovias, vias de trânsito rápido ou vias com acostamento, é considerada infração gravíssima e, além do risco de tomar 7 pontos na CNH, pode ter o veículo removido e o motorista ainda ter que pagar o valor de R$ 293,47.

Já estacionar a mais de 1 metro do meio-fio, ou em ciclovias ou ciclo faixas, gramados e jardins públicos, é infração grave e tem uma multa com o valor de R$ 195,23. Além da remoção do veículo do local, são gerados 5 pontos na CNH. Parar o veículo em esquinas ou a menos de 5 metros da via, é uma infração média e tem o valor de R$ 130,16, podendo o carro ser guinchado, além de gerar 4 pontos na CNH.

No aplicativo da Zapay, disponível para iOS e Android, é possível consultar gratuitamente as multas do veículo, além de pagar os débitos em até 12 vezes no cartão de crédito. E para que seus clientes aproveitem o carnaval com o veículo em dia, a Zapay está dando até 20% OFF para parcelamentos em 12x com o cupom ZAPAYFOLIA20 até 19 de fevereiro. (Ilustração: Freepik).