BR-376 fica congestionada após acidente envolvendo três caminhões

Um acidente envolvendo três caminhões bloqueou totalmente a BR-376, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na tarde desta quinta-feira (22). A interdição ocorreu na pista sentido Santa Catarina.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu no km 658 da rodovia.

LEIA TAMBÉM:

>> Empresário morto em Curitiba: carro queimado pode ser peça-chave de crime

>> “Vão esperar alguém cair?” Buraco na BR-277 está há dois meses sem solução

Em atualização às 16h41, a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, informou que a pista foi liberada e que havia fila de dez quilômetros no local. A PRF não divulgou informações sobre feridos.

Mais caro do mundo?

Mais caro do mundo?

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!