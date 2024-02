Empresário morto em Curitiba: carro queimado pode ser peça-chave de crime

Um carro queimado encontrado na manhã desta quinta-feira (22), na região de Santa Felicidade, em Curitiba, pode ser o veículo utilizado pelos criminosos que invadiram uma casa no Butiatuvinha e mataram um empresário de 68 anos, na noite de quarta-feira (21).

O veículo, um Volkswagen Gol prata, foi encontrado na Rua Gentil Antunes Branco, a cerca de três quilômetros da casa da vítima, localizada na Rua Pedro Ferrari, onde o crime aconteceu.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Na tarde desta quinta-feira, a delegada Magda Hofstaetter informou que as equipes policiais estão coletando imagens de câmeras de monitoramento e conversando com testemunhas.

“Algumas testemunhas foram ouvidas na parte da manhã [desta quinta-feira (22)] e relataram aquilo que foi divulgado nas imagens de câmera de segurança, em que dois homens em um Gol prata teriam ido até a residência do senhor Hamilton, arrombado o portão, adentrado a casa e ido até o cômodo em que estava a vítima. Lá efetuaram três disparos de arma de fogo que, infelizmente, o levaram a óbito. E logo na sequência empreenderam fuga”, disse a delegada da Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Sobre o carro encontrado pela manhã, Magda confirmou que a polícia trabalha com a hipótese de que tenha sido o automóvel utilizado pelos criminosos. Entretanto, o veículo passará por uma perícia para confirmar ou descartar essa informação.

Conforme os detalhes repassados pela delegada, a ocorrência foi registrada por volta das 20h30 e toda a ação levou cerca de dois minutos. Além do empresário, a esposa e sogra dele também estava na casa. Entretanto, elas não ficaram feridas.

“As testemunhas que estavam na residência relataram que chegaram a ver os criminosos, mas eles estavam encapuzados, então não souberam dar mais detalhes acerca da aparência física desses homens”, explicou Magda.

A DHPP continua investigando a situação para identificar quem cometeu o crime.

