Um empresário de 68 anos foi morto na noite de quarta-feira (21) dentro da própria casa no bairro Butiatuvinha, em Curitiba. A esposa e sogra não foram feridas pelos assassinos que invadiram a residência. A Polícia Civil investiga o caso e não descarta uma execução.

A ocorrência policial ocorreu às 20h30, na Rua Pedro Ferrari. A Polícia Militar (PM) foi chamada para atender um latrocínio, crime seguido de morte. Ao entrar na casa, os policiais encontram o corpo do empresário no quarto, com ferimentos de arma de fogo. O Siate foi acionado e foi constatada a morte.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) esteve no local para a realização da perícia. Em um primeiro momento, nada foi levado da casa como objeto de roubo. O caso está com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

