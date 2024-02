Lotofácil 3034 milionária premia duas apostas de Curitiba; Resultado!

Duas apostas de Curitiba acabaram acertando quatorze dezenas da Lotofácil 3034 milionária, sorteada na noite de quarta-feira (21). No geral , ninguém acertou os 15 números sorteados.

Resultado Lotofácil 3034 milionária: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 19, 23, 24 e 25.

Os bilhetes curitibanos foram feitos pela internet e com apostas simples. Ao acertar quatorze números, os apostadores irão levar para casa R$ 2028,32.

O próximo concurso será realizado nesta quinta-feira (22). O prêmio estimado é de R$ 4.000.000,00. Veja abaixo o detalhamento.



Curitiba Loteria Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$2.028,32 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$2.028,32

Como participar do próximo sorteio da Lotofácil?

Para apostar na Lotofácil, a pessoa interessada tem até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. São 25 números disponíveis, com as apostas feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta agora custa R$ 3, enquanto a mais cara chega a mais de R$ 46,5 mil

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

.

Você já viu essas?

110 toneladas! Vigas gigantes serão instaladas em uma megaoperação em obra no Viaduto do Tarumã Mais caro do mundo? Gato ‘milionário’ custa até R$ 120 mil! Conheça a raça de gatos savannah Investimentos! Terreno na Vila Izabel por R$ 50 mil? Prefeitura pede autorização para fazer venda direta