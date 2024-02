“Vão esperar alguém cair?” Buraco na BR-277 está há dois meses sem solução

Há mais de dois meses, um buraco na altura do km 98 da BR-277, na região do bairro Orleans, em Curitiba, tem causado transtornos para os motoristas que precisam passar pelo local. A cratera surgiu no dia 11 de dezembro no acostamento da rodovia e ainda não foi fechada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Desde quando o problema começou, o trecho foi sinalizado com cones e faixas para isolar o local. Entretanto, fotos tiradas nesta quinta-feira (22) mostram como o buraco está quase avançando para uma das faixas da BR-277, na pista sentido Curitiba.

Mauricio Lacerda passa pela região diariamente, pois trabalha perto da rodovia. Preocupado com que a cratera avance ainda mais, ele questiona a demora para fazer o reparo.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

“Ele está avançando e começando a entrar na pista. Já estamos no final de fevereiro. O questionamento é: precisa de dois meses para identificar o motivo e tampar o buraco? Um mês atrás aconteceu isso na Mario Tourinho. A prefeitura foi lá, em três semanas abriu e fechou”, diz.

“Daqui a pouco passa um caminhão mais pesado ali e afunda. Ele está bem na borda, antes ele estava só no acostamento, não trazia ‘perigo’. Agora ele está avançando. O que me incomoda é a demora. Vão esperar alguém cair? Vai que passa um ônibus de linha ali, passa sem querer, afunda e trava o trânsito. 8 horas essa BR é cheia de carro”, acrescenta Lacerda.

E aí, DNIT?

Procurado pela reportagem da Tribuna do Paraná, o DNIT informou, por meio de nota, que “os serviços no pavimento estão previstos para o próximo sábado (24), a depender de condições climáticas favoráveis.”

