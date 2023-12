Cratera se abre na BR-277, em Curitiba, e interdita parte da pista

Um buraco enorme interditou uma das pistas da BR-277, em Curitiba, nesta segunda-feira (11). A cratera abriu na altura do km 98, na pista sentido Curitiba, na região do bairro Orleans. O trecho está sinalizado com cones e faixas também isolam o local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve na rodovia para verificar a situação. De acordo com a PRF, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pela BR-277, já foi notificado sobre o problema.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

No início da tarde desta segunda-feira (11), equipes de uma empresa terceirizada já estavam trabalhando para arrumar o buraco na BR-277.

A reportagem da Tribuna do Paraná tenta contato com o DNIT para saber quanto tempo o reparo deve demorar.

