Dois buracos na Estrada Mato Grosso, no distrito Ferraria, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, podem provocar acidentes e transtornos aos motoristas que passam no local. A Estrada Mato Grosso liga a ponte do Parque Passaúna, no limite com Curitiba, até as Ruas Domingos Puppi e Olintho Spréa, ambas de acesso à BR 277.

O repórter fotográfico Átila Alberti, flagrou na manhã desta segunda-feira (11), problema no asfalto logo após a ponte sobre a barragem do Rio Passaúna, uma

continuação da Rua Eduardo Sprada, em Curitiba.

+Leia mais! Curitibano muda estilo de vida após sofrer “baque” na vida e passa a pedalar 60 km por dia

O trecho onde os buracos estão aumentando é perigo, pois é logo após uma curva. Motoristas precisam ficar atentos para desviar na falha do asfalto.

A Estrada Mato Grosso é antiga, foi asfaltada na década de 1970, e passou por nova pavimentação no último mês em outro trecho.

E aí, prefeitura de Campo Largo??

A reportagem da Tribuna procurou a Prefeitura de Campo Largo para uma explicação. Em nota, no começo da tarde desta segunda-feira (11), a administração municipal de Campo Largo disse que “está ciente da formação de buracos no trecho em questão da Estrada Mato Grosso, distrito da Ferraria e uma equipe da Secretaria Municipal de Obras Viárias será encarregada o mais breve possível para arrumar o asfalto. A pasta realiza diariamente manutenção de vias urbanas e rurais em todo o território municipal”.

“No último dia 27 de novembro, a prefeitura de Campo Largo, por meio da Secretaria de Obras Viárias, iniciou a execução da segunda etapa do projeto de reurbanização da Estrada Mato Grosso. A primeira etapa foi realizada em 2020 e, com a divisão em três fases do projeto, agora é a vez do trecho desde a tradicional mercearia e lanchonete Kossoski até a Unidade Básica de Saúde Caratuva, completando 6 quilômetros de novo asfalto”, finalizou a nota.

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Há 119 anos em Curitiba Bar tradicional de Curitiba com mais de 100 anos tem novos donos. Como vai ficar? Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!