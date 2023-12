Os curitibanos são fãs do modelo “atacarejo“, que são aqueles supermercados com grandes corredores, prateleiras industriais, paletes em pilhados e preços invariavelmente mais baixos. Uma dessas redes, o Atacadão, nasceu no Paraná (na cidade de Maringá) e hoje faz parte de um dos maiores grupos varejistas do mundo. Você sabia que a rede tem lojas em Marrocos, na África?

Pois é, a informação viralizou recentemente pela curiosidade gerada por um encarte com ofertas de uma das lojas de Fez, uma das cidades mais famosas de Marrocos, com textos em árabe. Mas afinal, como o Atacadão foi parar na África?

Tudo começou em Maringá, no ano de 1962. Naquele ano, o gaúcho Alcides Parizotto, nascido na cidade de Getúlio Vargas, criou uma firma individual — a Alcides Parizotto Comércio e Representações — e iniciou suas atividades com representação comercial atacadista de produtos alimentícios, como queijos e sardinha salgada.

Em pouco tempo, conseguiu ampliar o mix de produtos vindos do sul e passou a vender também banha, cereais e vinhos. As primeiras atuações da empresa tinham como foco a inserção de produtos típicos, especialmente de cooperativas, em vários mercados pelo Brasil, o que proporcionou a incorporação de outros produtos representados, oriundos de diversos cantos do país.

Logo, Parizotto alcançou, com o apoio de seus colaboradores Waltermino Pereira da Silva e Paulo Rubens de Lima, uma boa posição no mercado, o que exigiu a reestruturação da empresa. Em 1967, foi então constituída a sociedade Parizotto & Cia Ltda., com os três sócios Alcides, Paulo e Pereira, que passaram a administrar os negócios. Em um armazém bem maior, com cerca de 1.000 m², a nova empresa passou a vender por conta própria.

A rede foi crescendo, com novas lojas no Paraná e em Campo Grande (MT), açém de um centro de distribuição em São Paulo. No final dos anos 70 e início dos anos 80, dois importantes profissionais são inseridos na sociedade da empresa, Farid Curi e Herbert Schmeil, que passam a desenvolver a gestão administrativa e comercial. A partir dai a redes cresceu no país todo.

Modelo internacional

Em 2007 a rede foi vendida para a francesa Carrefour por 825 milhões de Euros, o que equivalia a R$ 2,2 bilhões. A expansão internacional do negócio tornou-se realizada e o modelo foi exportado para Colômbia (onde fechou as portas em 2012), Argentina, Romênia, Espanha e Marrocos, onde possui 11 lojas nas cidades de Marrakech, Casablanca, Agadir, Fez e Rabat.

