A quinta-feira (22) vai ser de tempo nublado e sujeito a chuva em Curitiba e Região Metropolitana. Uma massa de ar aquecida e úmida está favorecendo o desenvolvimento de áreas de instabilidade em todo o Paraná.

Segundo o Simepar, essa massa de ar pode provocar chuva em vários momentos do dia na região leste do estado, ou seja, Curitiba, cidades vizinhas e Litoral. Já no interior do estado as precipitações ocorrem preferencialmente a partir da tarde, atuando de forma isolada e rápida.

Em Curitiba, a temperatura máxima desta quinta não deve passar os 24ºC com chuviscos ao longo do dia. Ainda de acordo com o Simepar, a quantidade de chuva não deve passar dos 3.7 mm.

Sextou com chuva?

A perspectiva que na sexta-feira (23), o tempo melhore na capital. Durante a manhã, o sol aparece com mais intensidade e favorece a elevação das temperaturas. A partir disso, não se descarta ocorrência de tempestades pontuais de verão.

