A Sanepar informa que na terça-feira (25) fará serviços de higienização do reservatório Tatuquara e de manutenções preventivas na captação Miringuava e no reservatório Sítio Cercado, em Curitiba, o que irá afetar o abastecimento de água em bairros de Curitiba, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande e Araucária.

Os serviços serão feitos das 8h às 17h, e a previsão é que a normalização ocorra até as 8 horas da manhã de quarta-feira (26).

Confira as regiões afetadas:

Araucária: Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera.

Curitiba: Ganchinho, Sitio Cercado, Umbará, Pinheirinho, Alto Boqueirão, Xaxim, Tatuquara, Campo de Santana e CIC.

São José dos Pinhais: Afonso Pena, Águas Belas, Boneca do Iguaçu, Iná, Aviação, São Cristóvão e Rio Pequeno.

Fazenda Rio Grande: Eucaliptos, Eucaliptos/Hortência, Iguaçu, Jardim Brasil, Jardim Itália, Santa Terezinha, Estados, Gralha Azul, Nações e Nações/Santarém.

+ Leia mais: Distribuição de mudas de araucária em Curitiba: veja como garantir a sua!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!