Inscrições para concurso da Polícia Penal do Paraná estão abertas

As inscrições para o concurso público da Polícia Penal do Paraná (PPPR) estão abertas e vão até o dia 22 de março. O edital foi publicado no Diário Oficial do Paraná no início da semana, na edição suplementar de concursos públicos do Estado nº 11.601. Os interessados devem realizar a inscrição por meio do site da banca organizadora, o Instituto AOCP. A taxa custa R$ 110.

As vagas disponíveis contemplam Curitiba, Londrina e Cascavel, abrangendo os municípios do estado com unidades penais. O concurso exige formação de nível médio e posse de CNH na categoria B. O salário inicial é fixado em R$ 4.548,97, acrescido de auxílio alimentação no valor de R$ 634,74. Os candidatos aprovados farão parte do Quadro Próprio da Polícia Penal (QPPP) e trabalharão 40 horas semanais, podendo optar por formato de escala ou expediente.

O processo seletivo possui diversas etapas. A primeira delas é a prova objetiva que está marcada para o dia 19 de maio com duração de até cinco horas. Serão 75 questões de múltipla escolha, distribuídas entre 25 questões de conhecimentos gerais (envolvendo língua portuguesa, raciocínio lógico matemático e informática) e 50 de conhecimentos específicos (incluindo Direito Administrativo, Legislação extravagante, Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Penitenciário, Criminologia e Direitos Humanos).

O processo seletivo também conta com etapas de avaliação psicológica, investigação social, curso de formação e avaliação médica, todas de caráter eliminatório.

Os candidatos podem conferir todas as informações do concurso no Edital nº 001/2024 publicado no Diário Oficial do Paraná.

