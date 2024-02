A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quarta-feira (21) que abrirá um concurso público com oferta de 4 mil vagas em todo o país. Mais cedo, o presidente do banco, Carlos Vieira, se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para apresentar o edital, que será divulgado nesta quinta (22).

Do total de vagas, 2 mil serão para técnico bancário novo (TBN), carreira recorrente na instituição, e outras 2 mil vagas para TBN na área de Tecnologia da Informação, todas de nível médio.

“Isso faz parte de uma estratégia de modernização da Caixa, ao mesmo tempo que a gente estimula, dentro das políticas do governo, o emprego e a renda no país”, disse Vieira. O salário inicial é de R$ 3.762.

Há ainda 50 vagas de nível superior, sendo 28 para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho, com remuneração inicial de R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente. Em nota, a Caixa informou que vai destinar 6% do total de vagas às pessoas com deficiência.

“Estamos com uma estratégia voltada a um estímulo de construção e inauguração de unidades da Caixa em áreas que são poucas assistidas do ponto de vista bancário”, destacou Vieira. Segundo o banco, as provas serão aplicadas pela Fundação Cesgranrio no primeiro semestre deste ano. Os aprovados serão convocados a partir de agosto de 2024. O concurso terá validade de um ano, prorrogável por igual período.

