Tem paranaense com grana no bolso e feliz da vida nesta quarta-feira (11)! Uma aposta feita no Paraná está entre as que fizeram 15 acertos e faturaram o prêmio principal da Lotofácil 2710 de mais de R$ 5 milhões, sorteado na noite de terça-feira (10).

Para cada um dos cinco sortudos apostadores, o concurso 2710 da Lotofácil vai pagar R$1.222.423,50. A aposta pé-quente do Paraná foi feita na Lotérica Camargo, em Londrina, na região norte do estado. Veja detalhes abaixo!

O próximo sorteio da Lotofácil será nesta quarta-feira (11) e tem prêmio estimado de R$ 1,5 milhão.

Como apostar

A Lotofácil é a loteria da Caixa que também paga premiações em dinheiro para quem acerta 11, 12, 13 e 14. Apostar na Lotofácil é muito divertido. Com sorteios de segunda a sábado, por apenas R$ 2,5 você escolhe 15 números entre os 25 disponíveis no volante.

Quanto mais apostar, mais chances de ganhar. A chance de pelo menos dobrar o investimento, ou seja, acertar 11 pontos e ganhar R$ 5, é de 1 em 11. Confira sua aposta na Tribuna.

Lotofácil 2710

Apostas ganhadoras com 15 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio SALVADOR/BA LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.222.423,50 POUSO ALEGRE/MG LOTERIA DOS MILHOES 20 Não Simples 1 R$1.222.423,50 LONDRINA/PR LOTERICA CAMARGO 15 Não Simples 1 R$1.222.423,50 VILHENA/RO LOTÉRICA VILHENA 15 Não Simples 1 R$1.222.423,50 MOGI DAS CRUZES/SP LOTERICA TAKEDA & TAKAHASHI 15 Não Bolão 5 R$1.222.423,50

