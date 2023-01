Saiu o primeiro sorteio milionário do programa Nota Paraná e sortuda da vez foi uma moradora da cidade de Palmas, na região Sudoeste. Ela foi premiada com R$ 1 milhão do Programa Nota Paraná. A contribuinte teve o bilhete premiado de número 15835040 ao concorrer com cinco cupons.

Segundo o Governo do Paraná os bilhetes foram gerados a partir de 10 notas fiscais. É a primeira milionária do programa da Secretaria da Fazenda do ano de 2023.O segundo prêmio, de R$ 200 mil, foi para um morador da Colônia Dona Luiza, de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O bilhete sorteado foi o de número 5752491 – ele concorreu com quatro bilhetes eletrônicos gerados a partir de uma nota fiscal.

Como concorrer no Nota Paraná?

Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço, para criação da senha pessoal.

Para participar dos sorteios do Paraná Pay é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios. Basta acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em concordar.