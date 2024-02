Chuva afunda calçada e abre buraco perto de ponto turístico em Curitiba

Um buraco na calçada em frente a um condomínio residencial em uma rua de acesso ao Jardim Botânico vem causando apreensão aos moradores da região. Causado pelo significativo volume de chuvas que atingiu Curitiba no início do ano, o dano no local deve ser arrumado nos próximos dias, de acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP).

O problema surgiu há cerca de três semanas, inicialmente com o afundamento da calçada, seguido pelo surgimento do buraco, na Rua Dr. Corrêa Coelho, bastante utilizada por ônibus de turismo que levam visitantes até o Jardim Botânico.

Assustada com a evolução da dimensão do problema, a síndica do prédio que fica exatamente em frente ao buraco, Simone Pereira Krygier Menoncin, solicitou informações para a Sanepar, por achar que os danos seriam causados por algum problema no sistema de distribuição de água.

“Percebemos que o buraco estava aumentando diariamente e chamamos a Sanepar. Eles vieram aqui e disseram que o problema era na galeria de água pluvial, que é responsabilidade da prefeitura”, explica a síndica.

A partir daí ela e alguns outros moradores procuraram a prefeitura em busca de uma solução para o problema, inclusive porque outra parte da calçada também afundou nas proximidades da entrada da garagem do condomínio.

“Com a chuvarada que deu a calçada foi ficando mais ondulada e esse buraco continuou crescendo. A água da chuva vai erodindo cada vez mais a calçada. Estamos muito preocupados porque alguém pode cair e se machucar ali onde tem o buraco e aqui passam muitas pessoas que visitam o Jardim Botânico”, complementa.

Após as solicitações à prefeitura, equipes da Secretaria Municipal de Obras Públicas foram até o local e isolaram a área ao redor do buraco para evitar acidentes enquanto o conserto não começa.

Quando vão arrumar?

Procurada pela reportagem da Tribuna, a Prefeitura de Curitiba afirma que a manutenção da galeria pluvial e da calçada já está prevista no cronograma da SMOP.

“Equipes da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) estão mobilizadas, trabalhando nos bairros para avaliar e restabelecer danos que tem sido causados pelas chuvas volumosas neste período de verão. A prioridade no reparo considera a gravidade e os riscos às pessoas.

Na Rua Doutor Correia Coelho, no Jardim Botânico, o volume das águas provocou uma erosão em um trecho da calçada. O local foi sinalizado para evitar acidentes e a manutenção na galeria de águas pluviais está na programação do Departamento de Pontes e Drenagem da Smop”, afirma a nota da prefeitura.

