Celulares e eletrônicos são atrações em bazar que vai acontecer em Curitiba

Um bazar beneficente com produtos apreendidos pela Receita Federal vai acontecer nos próximos dias 21 e 22 de fevereiro no bairro Uberaba, em Curitiba. Promovido pelo Grande Oriente Brasil, o bazar terá uma grande quantidade de celular e outros produtos eletrônicos com preços bem atrativos. Serão distribuídas apenas 300 senhas por dia.

Como curtir o Carnaval sem descuidar da pele? Veja essas 4 dicas

O Bazar da GOB será na Rua José Drulla Sobrinho, 361, no Uberaba, das 8h às 17h Uberaba. Apenas pessoas físicas poderão realizar compras e será permitida a entrada de 10 pessoas por grupo, com tempo de permanência de até 20 minutos no salão em que os produtos estarão expostos. Não será possível provar as peças ou fazer testes nos equipamentos, assim como não será feita troca de produtos adquiridos no bazar.

As mercadorias, apreendidas pela Receita Federal na fronteira do Brasil com o Paraguai, foram doadas para comercialização respeitando alguns critérios. As vendas só serão feitas para pessoas físicas com CPFs válidos. Para produtos com preços de até R$50, será permitida a compra de até 10 unidades por CPF. Para bens com preços entre R$50 e R$750, o limite será de até três unidades por CPF.

+ Leia mais: “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba

No caso dos produtos que custam mais de R$750, cada pessoa só poderá comprar um item. E a soma total das compras, por CPF, fica limitada ao valor total de R$2.500, para que várias pessoas tenham a oportunidade de comprar os produtos com preços baixos. As mercadorias do bazar não podem ser revendidas.

Os pagamentos podem ser feitos em dinheiro, cartão de débito ou PIX.