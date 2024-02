Como curtir o Carnaval sem descuidar da pele? Veja essas 4 dicas

O Carnaval é um período festivo repleto de alegria, cores e celebrações. No entanto, é fundamental lembrar que a diversão intensa pode ter impactos na saúde da pele. Com as festividades frequentemente ocorrendo ao ar livre sob o sol escaldante ou em ambientes aglomerados, redobrar os cuidados com a pele torna-se essencial para evitar problemas dermatológicos.

Por isso, a Dra. Letícia Dexheimer, dermatologista e membro da Doctoralia, plataforma de agendamento de consultas, lista 4 dicas importantes que vão ajudar as pessoas a cuidarem da sua pele durante os dias de festas. Veja!

1. Use proteção solar

Os foliões podem se deparar com calor intenso durante o Carnaval. Por conta disso, o uso protetor solar se torna crucial, pois ele evita problemas como exposição aos raios UVA e UVB e previne manchas e câncer de pele. Além disso, o uso de chapéus e sombrinhas pode auxiliar na proteção contra o sol.

+ Leia mais: Carnaval escancara riscos de misturar bebida alcoólica e remédios contra obesidade

“É importante aplicar filtro solar de textura não oleosa, com fator mínimo de FPS 30 na face e no corpo, e a maquiagem pode ser aplicada por cima do filtro solar. Agora, se a folia se estender pela tarde, é fundamental reaplicar o protetor. Para isso, existem filtros em spray no mercado, que podem ser borrifados inclusive sobre a maquiagem, facilitando esse processo”, indica a Dra. Letícia Dexheimer.

Agora, caso ocorra alguma reação alérgica, é fundamental lavar o local com água e sabonete neutro e remover o excesso da maquiagem com água micelar, passar hidratante com loção hipoalergênica e, em último caso, consultar o médico especialista.

2. Atenção às maquiagens

Fique atento ao uso de glitters e tintas faciais. Observe antes a composição do produto e priorize composições à base de água. Além disso, de acordo com a Dra. Letícia Dexheimer, alergias ao glitter são minimizadas quando a aplicação é feita com um creme hidratante, evitando as colas.

“Para evitar reações alérgicas na pele, procure aplicar primeiro um hidratante não oleoso, para criar uma camada de proteção, para apenas depois colocar o filtro solar e, por cima, a maquiagem”, reforça a especialista.

+ Veja mais: 5 dicas para criar rotina e emagrecer fazendo exercício em casa

Outra dica importante é uso de base com filtro solar. Isso vai ajudar a prevenir manchas, fotoenvelhecimento e câncer de pele. Porém, se atente à marca adquirida e ao fator de proteção solar, pois ele deve ter acima de 50.

Andar com uma garrafa d’água é importante para evitar desidratação (Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock)

3. Mantenha a hidratação

Ande sempre com uma garrafa de água e evite o excesso de bebidas alcoólicas, que podem levar à desidratação e prejudicar outros aspectos da saúde. Segundo a dermatologista, beber muita água é fundamental para manter a pele íntegra e saudável. Essa é uma grande dica que muitas vezes os foliões deixam passar despercebida.

4. Previna-se contra doenças transmitidas por mosquitos

Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou, nas primeiras semanas de 2024, mais de 217 mil casos de dengue. No início de ano, diversas regiões se deparam com calor excessivo e chuvas intensas, que aumentam as chances da incidência de doenças como dengue, zika e chikungunya. Previna-se utilizando repelentes e roupas adequadas que protejam o corpo.

Lembre-se de que a diversão não precisa comprometer a saúde. Ao adotar medidas simples, você pode aproveitar o Carnaval com alegria e responsabilidade. Curta a folia com consciência e sem comprometer seu bem-estar!

Por Gabriela Calencautcy