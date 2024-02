Antes, durante e depois do Carnaval, os dias são marcados por muita festa e pelo consumo, muitas vezes excessivo, de bebidas alcoólicas em todo o país. Ao acrescentar nessa equação o uso de medicamentos como os de combate à obesidade, como o Ozempic, os riscos para a saúde são enormes.

“O calor e a folia tornam mais propenso o consumo de álcool. O próprio consumo em excesso oferece vários riscos à saúde, mas caso a pessoa esteja fazendo uso de remédios para tratamento da obesidade, como o Ozempic, os malefícios são ainda maiores”, afirma Eduardo Rauen, médico do esporte, nutrólogo e cofundador da Liti.

+ Veja também: Uso indiscriminado do Tadalafila pode trazer riscos, inclusive disfunção erétil

O Ozempic, aprovado e comercializado no Brasil para o tratamento de diabetes tipo 2, se tornou modismo entre pessoas que querem perder peso de forma rápida. Nesse cenário de promessa milagrosa, o uso indiscriminado, sem indicação clínica e sem acompanhamento médico, infelizmente tornou-se comum.

A mistura de bebidas alcoólicas com medicamentos sempre traz riscos e, no caso do Ozempic não é diferente: a junção de álcool com o medicamento pode causar vômitos, gastrite e até mesmo hipoglicemia.

+ Leia também: Novos casos de câncer devem aumentar 77% em 2050, diz OMS

“Além disso, quem mistura o medicamento com as bebidas pode sentir aumento dos efeitos colaterais, como náuseas, vômitos e desconforto abdominal. Outro risco é a diminuição da consciência: o álcool pode afetar a função cognitiva e a coordenação motora. Misturá-lo com Ozempic pode intensificar esses efeitos, levando a uma diminuição da consciência, aumentando o risco de acidentes e exposição a situações potencialmente perigosas”, explica Rauen.

Para não se arriscar, o especialista indica que o paciente converse com seu médico sobre o consumo de bebidas alcoólicas misturado ao Ozempic. No caso de pacientes que fazem uso do medicamento sem acompanhamento, Rauen reforça a importância de buscar uma equipe especializada capaz de orientar sobre a avaliação e necessidades de cada caso.

+ Leia mais: Explosão de navio Paraná pôs Brasil e Curitiba na 1ª Guerra Mundial

“É preciso saber quais são os seus limites e entender que os remédios podem afetar a maneira como seu corpo processa o álcool. Beber com moderação, se alimentar bem e intercalar os drinks com copos de água são ações importantes para não acabar a festa com arrependimento”, finaliza o especialista.

Você já viu essas?

Denuncie! Denúncia de crime ambiental para derrubada de centenas de árvores em Curitiba Clássico!! Bar raiz em Curitiba “captura” clientes por horas; Comida boa, cerveja gelada e proteção do Papa Inteligência “Uber” para caminhoneiros, empresa de Curitiba fatura milhões