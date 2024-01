Recentemente, MC Bin Laden, participante do Big Brother Brasil 2024, disse que utiliza o medicamento Tadalafila, conhecido para tratar a disfunção erétil, como parte de sua rotina de treinos. “Tomo porque faço academia. E o bagulho [tadalafila] está manipulado. Não tenho libido baixa”, disse o participante do BBB 24.

A declaração levanta sérias preocupações entre especialistas, que alertam para os perigos do uso indiscriminado desse medicamento, principalmente por pessoas que não sofrem de disfunção erétil.

O médico Tiago Mierzwa, especialista em medicina sexual e reprodutiva do homem, compartilha sua preocupação destacando os riscos associados ao uso não supervisionado de Tadalafila para aprimorar o desempenho físico. “A Tadalafila não é um suplemento para a prática esportiva e seu uso sem orientação médica pode desencadear efeitos colaterais graves, incluindo tonturas e problemas cardíaco, além de problemas futuros ligados à disfunção erétil. Não há qualquer comprovação científica desse benefício”, afirma o urologista e andrologista.

A Tadalafila atua dilatando os vasos sanguíneos, o que pode levar a um aumento momentâneo do fluxo sanguíneo durante o exercício. No entanto, o medicamento não foi desenvolvido para esse fim e o alerta é para os perigos de buscar atalhos no desempenho físico sem supervisão profissional.

Mierzwa ressalta que a automedicação com Tadalafila pode resultar em consequências sérias para a saúde, incluindo complicações cardiovasculares e efeitos colaterais indesejados.

“Além disso, o uso contínuo pode trazer dependência psicológica do medicamento e, com isso, a ereção só será possível com a ingestão do mesmo. Ou seja, o medicamento não vai melhorar uma ereção já existente e nem a fazer durar mais tempo. Recomendo sempre que qualquer uso desse medicamento seja feito sob orientação médica e estritamente para a finalidade para a qual foi originalmente prescrito”, reafirma Mierzwa.

A declaração de MC Bin Laden destaca a influência de figuras públicas na disseminação de práticas potencialmente prejudiciais. As autoridades de saúde reforçam a importância da conscientização sobre os perigos associados ao uso irresponsável de medicamentos e incentivam a população a buscar informações junto a profissionais de saúde antes de adotar práticas que possam comprometer sua saúde.

