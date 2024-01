Zumbido no ouvido? Saiba quais são as causas e como tratar

O zumbido no ouvido, também conhecido como acufeno, causa sons semelhantes aos de insetos mesmo sem barulho no ambiente. E, apesar de estar frequentemente relacionado a problemas de audição, também tem ligação com o cérebro, como explica Fabiano de Abreu Agrela, pós-PhD em neurociências e membro da Society for Neuroscience nos Estados Unidos.

“O som chamado de zumbido no ouvido pode variar como sibilos, assobios, crepitações, tinidos, entre outros. Como é um fenômeno bastante complexo, ele pode ser não apenas sons gerados por estruturas próximas ao ouvido, mas também pela ação do cérebro, em especial do córtex auditivo”, afirma.

Causas do zumbido no ouvido

O zumbido no ouvido consiste na percepção de um som sem uma fonte sonora externa e, apesar da sua simples definição, pode estar relacionado a uma série de fatores, incluindo alterações nos núcleos cerebrais.

“Dentre as teorias sobre as causas do zumbido no ouvido está a de alterações na atividade dos núcleos cerebrais da audição que desencadeiam estímulos interpretados erroneamente pelo cérebro como sons”, explica o especialista.

Tipos de zumbido no ouvido

Há dois tipos comuns de zumbido no ouvido:

Acufeno subjetivo: é causado por atividades irregulares no córtex auditivo cerebral que o fazem identificar certos estímulos como sons, é a forma mais comum de acufeno.

é causado por atividades irregulares no córtex auditivo cerebral que o fazem identificar certos estímulos como sons, é a forma mais comum de acufeno. Acufeno objetivo: ocorre quando estruturas próximas ao ouvido geram ruídos causados pelo fluxo sanguíneo de veias e artérias próximas, mas também pode surgir devido a lesões cranianas, certas doenças, tumores ou espasmos em músculos próximos, gerando sons de estalos.

Relação entre cérebro e zumbido

Segundo Abreu, os estudos sobre o zumbido no ouvido, apesar de precisarem de mais avanços, já indicam algumas regiões cerebrais envolvidas no processo. “A região do cérebro responsável por processar os sons, o córtex auditivo, também está ligada à percepção auditiva fantasma, assim como a amígdala, o córtex insular e o córtex cingulado anterior”, explica.

Ainda conforme o neurocientista, “traumatismos cranianos, transtornos e tumores, assim como algumas doenças, como a esclerose múltipla, também têm fortes indicações de ligação com o acufeno”.

Como tratar o zumbido no ouvido

Por ser uma condição complexa e multifatorial, os tratamentos disponíveis são atualmente limitados, mas existem opções como a terapia sonora, que permite “mascarar” os zumbidos, uso de aparelhos auditivos em alguns casos e a terapia comportamental. Para melhorar a qualidade de vida e aliviar alguns sintomas e efeitos do acufeno, como a dificuldade para dormir, podem ser utilizados alguns medicamentos, mas não específicos para tratar a doença. Em todo caso, é recomendado procurar um médico para o diagnóstico e o tratamento correto para o problema.

