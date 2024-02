Porsche Taycan é aprimorado em quase todos os recursos

A partir da data de lançamento, três opções de carroceria apresentarão as diferentes modificações – o sedan esportivo Taycan, o versátil Taycan Cross Turismo (disponível com pacote off-road) e, em mercados específicos, o Taycan Sport Turismo. Em cada modelo, quatro opções de trem de força estarão disponíveis, com variantes de tração traseira e integral. As versões revisadas chegarão ao Brasil em 2025.

No caminho para a produção em série, engenheiros de desenvolvimento e pilotos de teste em protótipos camuflados percorreram mais de 3,6 milhões de quilômetros ao redor do mundo para continuar aprimorando o primeiro carro esportivo totalmente elétrico da Porsche. O fabricante de carros esportivos produziu quase 150.000 unidades do Taycan. Os mercados individuais mais importantes para o Taycan são atualmente os EUA, o Reino Unido, a Alemanha e a China.

“Iniciamos a nova era da e-mobilidade com o Taycan no final de 2019. Imediatamente se revelou um ponto de virada pioneiro e inovador no segmento de veículos elétricos”, diz o chefe da linha de modelos, Kevin Giek. “Agora vamos continuar esta história de sucesso com o Taycan extensivamente atualizado. A linha de modelos atingiu novos patamares em termos de desempenho, com dinâmica de condução excepcional e prazer ao dirigir. Ao mesmo tempo, conseguimos melhorar significativamente a eficiência, a autonomia, a usabilidade diária e o conforto”.

Desempenho ainda mais elevado

Todos os modelos atualizados aceleram muito mais rápido do que seus predecessores. Dois exemplos de ambas as extremidades do portfólio: como sedans esportivos, o Taycan e o Taycan Turbo S atingem os 100 km/h a partir do zero em apenas 4,8 e 2,4 segundos, respectivamente. Isso os torna 0,6 e 0,4 segundos mais rápidos do que as versões anteriores.

Com a nova função push-to-pass no pacote Sport Chrono, um impulso de até 70 kW, dependendo do modelo, pode ser acionado por 10 segundos com o toque de um botão. A performance aprimorada na aceleração é resultado de uma entrega maior de potência. Por exemplo, o Taycan base entrega 60 kW a mais do que antes. No Taycan Turbo S, são mais 140 kW com o Launch Control. Isso aumenta a produção do sistema do modelo topo para 700 kW/952 cv.

Autonomia foi ampliada em mais de 35%

Dependendo da variante de carroceria e motor, a autonomia foi aumentada em até 35%. Os dados de autonomia, seguindo os padrões definidos pelo Inmetro, ainda não estão disponíveis e serão comunicados futuramente. O Taycan atualizado não apenas exige menos paradas de carga em viagens longas do que seu antecessor, mas também recarrega mais rápido: em estações de carga de DC de 800 volts, por exemplo, pode ser carregado com até 320 kW – isso é 50 kW a mais do que antes.

A janela de carga rápida da nova bateria de desempenho foi significativamente expandida. Isso significa que capacidades de carga superiores a 300 kW podem ser mantidas por até cinco minutos, e capacidades de carga muito altas podem ser alcançadas mais rapidamente, mesmo em baixas temperaturas. Considerando algumas variáveis, isso pode reduzir pela metade o tempo necessário para ir de 10% a 80% de carga em comparação com o carro anterior.

No Taycan de primeira geração, o tempo de carga de 10% a 80% a 15 ºC é de 37 minutos. Sob as mesmas condições, o Taycan atualizado leva apenas 18 minutos, apesar de sua capacidade de bateria maior. A Performance Battery Plus agora tem uma capacidade bruta de 105 kWh, contra 93 kWh da versão anterior.