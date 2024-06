Um caminhão tombou justamente na ponte sobre o Rio Iguaçu, no trecho do Contorno Leste da BR-116, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O caminhão está atravessado e ninguém passa pelo trecho. Por volta das 8h30 o congestionamento passava de 15 km.

O transtorno pelo acidente é tão grande que até a BR-376 está com reflexos e um mega congestionamento. A retirada do caminhão acidentado será feita pelo guincho da concessionária responsável pelo trecho.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal o acidente envolveu, além do caminhão, um automóvel. Foi necessário o acionamento da Copel para auxiliar na retirada de cabos de energia, danificados pelo caminhão.

Por volta das 9h uma faixa sentido crescente foi liberada pela PRF.

