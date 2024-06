Um apostador de Pato Branco, cidade paranaense que ficou famosa com o seriado Toma Lá, Dá Cá, com a personagem Bozena, faturou a sorte grande. Uma aposta simples feita na cidade acertou os 15 números da Lotofácil 3140, o que rendeu um prêmio de R$ 2,4 milhões. Nada mal, hein?

Resultado Lotofácil 3140 milionária: 01, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 22, 23 e 25.

O apostador de Pato Branco, daí, vai dividir o prêmio máximo de R$ 5 milhões com outra aposta de Juiz de Fora, Minas Gerais.

A aposta ganhadora feita em Pato Branco foi realizada na Pagani Loterias, daí. Foi uma aposta simples, do tipo teimosinha. Veja abaixo os detalhes da aposta, daí.

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.



