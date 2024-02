De Castro Mitsubishi patrocina 30ª edição do Transparaná

O Grupo De Castro, dealer da Mitsubishi e Suzuki em Curitiba, é um dos patrocinadores do maior rally de regularidade do mundo: o Transparaná. O evento comemora 30 anos de história em 2024. Com mais de dois mil quilômetros de percurso, saindo de Guaíra, na divisa com o Paraguai, e chegando em Guaratuba, no litoral, o 30° Transparaná volta às raízes entre os dias 11 e 17 de fevereiro.

A frente de duas marcas do universo 4×4, Mitsubishi e Suzuki, o Grupo De Castro já participou de outros eventos regionais e também nacionais, percebendo a grande importância para o público, que é muito fiel e tem presença marcante em todos os eventos off road. “Com a saída da Troller do mercado brasileiro, os participantes estão migrando para o Mitsubishi L200 TRITON, também chamada carinhosamente de ‘verdadeira casca grossa’ já que conta com muito mais espaço e confiabilidade, além de 5 anos de garantia”, conta Daniel De Castro, fundador do Grupo De Castro.

O 30° Rally de Regularidade Transparaná reunirá mais de 300 veículos, entre motos e carros. Serão mais de 2 mil quilômetros de trilhas pelo Paraná em 7 dias. Serão pelo menos 114 cidades no roteiro, tendo como cidades-sede, que receberão largadas e chegadas, Guaíra, Apucarana, Umuarama, Guarapuava, Castro, Curitiba e Guaratuba.

No dia 16 de fevereiro, sexta-feira, os participantes serão recepcionados durante evento das 15 às 21h, no Armazém Garagem (Rodovia Curitiba – Ponta Grossa Br-277, 2630 – Santo Inácio, Curitiba/PR). Na ocasião os participantes receberão troféus personalizados De Castro Mitsubishi e haverá duas Mitsubishi L200 em exposição.

O Transparaná integra os Jogos de Aventura e Natureza (JAN) e está sendo realizado pelo Jeep Clube de Curitiba, em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Esportes do Estado do Paraná, da Federação Paranaense de Automobilismo, da Federação Paranaense de Motociclismo, do Rally PR e da Tração e Emoção.

Mais informações sobre o evento: http://www.transparana.com.br/inscricao.php.