Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (02)

ADALBERTO GONCALVES DOS SANTOS, 39 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ADALTO GONCALVES DOS SANTOS e GENY MORENO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 16:00h.

ADRIANA DO SOCORRO GRABOSKI, 49 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: SEBASTIAO CARLOS DA SILVA GUIMARAES. Filiação: ALBINO GRABOSKI e DORALICE DOS SANTOS GRABOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 17:00h.

ALEXANDRO CORREA LISBOA, 49 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CACILDA CORREA LISBOA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 10:00h.

ALVORINO ALVES, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARLI DOS SANTOS ALVES. Filiação: JARDILINA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 16:30h.

ANA MARIA WLADEKA, 71 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Filiação: EMILIO WLADEKA e MARIA WLADEKA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 2 de julho de 2024.

ANTONIO CARLOS PESSOA, 71 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE CARLOS PESSOA e GESSI DE ALMEIDA PESSOA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 2 de julho de 2024.

BRONISLAVA PUDLA TOCZK, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO PUDLA e TECLA PUDLA. Sepultamento: SAO MIGUEL, terça-feira, 2 de julho de 2024.

CANDIDA FERREIRA DOS SANTOS ANDRADE, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SANTOS DE ANDRADE. Filiação: LAZARO FERREIRA DOS SANTOS e GENI FANTI DE MELO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 11:00h.

CARINE PIASECKI, 32 ano(s). Profissão: DENTISTA. Filiação: JOAO PIASECKI e ALICE PIASECKI. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO DO BUGRE, terça-feira, 2 de julho de 2024.

DELAIDE POLAK DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO RODRIGUES DOS SANTOS. Filiação: LOURENCO POLAK e CATHARINA SINOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 15:00h.

DENIZ DEZIDERATO CORREIA, 60 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARIALVA XAVIER CORREIA. Filiação: OLIMPIO DE LIMA CORREIA e ROSEMARY DE SOUZA CORREIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 2 de julho de 2024 às 09:30h.

EDIVAL GILIET, 49 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: LEDA APARECIDA BOTELHO. Filiação: EUDES DE JESUS GILIET e MONICA BUENO GILIET. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 16:30h.

ELOIR DOMINGUES BUENO, 66 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: SILVINO DOMINGUES DE SOUZA e MARINA BUENO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 15:00h.

EUGENIA VIEIRA MAIA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDOMIRO MAIA. Filiação: JOAO FRANCISCO VIEIRA e MARIA ELIZA BUENO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 16:00h.

FERDINANDO ZUCHI, 95 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: DOROTI ZUCHI. Filiação: PAULINO ZUCHI e MARIA STELLA LUCHETTA. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO LUIZ EM CASCAVEL – PR, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 17:00h.

GABRIELA KUBIS ALBERTI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANGELO PIO ALBERTI. Filiação: PEDRO KUBIS e MARIA CZOCHER KUBIS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 10:00h.

GABRIELI DANELHUK NUNES, 15 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: MARLON CESAR NUNES e ANA TERESINHA DANELHUK NUNES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 09:30h.

GERALDO BARLETTA DE OLIVEIRA, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: REGINA APPARECIDA POSI DE OLIVEIRA. Filiação: GERLADO DE OLIVEIRA FRANCO e DIVA BARLETTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 10:00h.

HIGINO ALVES DE GODOI PIZZI, 78 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA PEREIRA PIZZI. Filiação: LUIZ FERNANDO PIZZI e BENEDITA ALVES DE GODOI PIZZI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 2 de julho de 2024.

HILARIO DARDIN, 57 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: TERESINHA OSLIGI DARDIN. Filiação: LUIZ DARDIN e LEONILDA ZILIOTTO DARDIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, terça-feira, 2 de julho de 2024.

IRES KATSUKO TOEDA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: KAZUO TOEDA. Filiação: TOKITI WOJITANI e TOMINO WOJITANI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 14:00h.

IVANETE TOLEDO DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: RENALDO MARCOS DA SILVA. Filiação: ARQUIMEDES JOSE DA SILVA e MARIA PIEDADE TOLEDO DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 16:00h.

IZOLDINO DA LUZ ROSA, 68 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE MARIA DA SILVA e MARIA OLIVIA DA ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 13:00h.

JOAO DE OLIVEIRA GODOIS, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CRISTIANO DE OLIVEIRA GODOIS e MARIA CANDIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 14:00h.

JOAO DE OLIVEIRA MARTINS, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: EDUARDO JOSE MARTINS e DANIELE FERNANDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 2 de julho de 2024.

JORGE LUIS DOS PASSOS, 42 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ALCIDES DOS PASSOS e TEREZA CHEUTCHUK DOS PASSOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 14:00h.

JOSE JURACI DE DEUS PADILHA, 87 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: ROSY DYMAS PADILHA. Filiação: JOAO DE DEUS PADILHA e MARCILIA MARIA PADILHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 09:00h.

JURACY MENEGOLO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURO DE SOUZA. Filiação: JORGE MENEGOLO e MARIA PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 17:00h.

JUSELDA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA, 65 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: EDSON DE OLIVEIRA. Filiação: ELIOTERIO TAVARES DA SILVA e MARIA CONCEICAO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 2 de julho de 2024 às 15:00h.

KELLY ROBERTA AMARAL COLACO, 36 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: DANIEL COLACO. Filiação: SERGIO BENEDITO BRANCO DE OLIVEIRA e MARIA TEREZA AMARAL DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO PASTOR WIDMAN – LAPA – PR, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 16:00h.

LAURA VICENTIN PAYAN, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO PAYAN. Filiação: LUIS VICENTIN e LUIZA CRIVELLI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 14:00h.

LIDIA FERREIRA DO NASCIMENTO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLAUDINOR FERREIRA DO NASCIMENTO. Filiação: NICOLAU CHORNOBAI e CATARINA CHORNOBAI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 2 de julho de 2024.

LUIZ CARLOS MACHADO, 76 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ELIZABETH MESQUITA MAXIMOVITZ MACHADO. Filiação: PARAILIO MACHADO e NATALIA LOPES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 17:00h.

LUIZ CARLOS MORO, 80 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: NOELI DALVA DA CRUZ MORO. Filiação: ATHAIDE MORO e ELZA MORO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001.

MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, 57 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: JOAO CLAUDIO DOS SANTOS e ZERMA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 15:30h.

MARIA CASTRO DURAES, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO BATISTA BARROSO. Filiação: FRANCISCO CASTRO BARBOSA e UMBELINA DE CASTRO DURAES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 2 de julho de 2024.

MARIA DE LURDES RODRIGUES CONSTANTINO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUIDO AMADEU CONSTANTINO. Filiação: MANOEL RODRIGUES e ARALDINA LIONDRES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 15:00h.

MILAN IVKO, 88 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: GUIOMAR CEZAR IVKO. Filiação: RUDOLF IVKO e HERMINIA IVKO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 15:00h.

MILTON DUTCOSKY, 77 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Cônjuge: IODETE ANTUNES DUTCOSKY. Filiação: JOAO DUTCOSKY e OLGA DUTCOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 1 de julho de 2024.

NEWILE SCHWARZ, 79 ano(s). Profissão: TÉCNICO MECÂNICO. Cônjuge: ANA MARIA PEREIRA SCHWARZ. Filiação: ERNESTO WILLYBALDO SCHWARZ e OLGA OBERG SCHWARZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 2 de julho de 2024 às 11:30h.

NIBAEL PINTO DE OLIVEIRA, 63 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: AGENOR DE OLIVEIRA e MARIA PINTO DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE TIBAGI, terça-feira, 2 de julho de 2024.

OMAR CABRAL GOMES, 41 ano(s). Profissão: PIZZAIOLO. Filiação: OMAR TADEU GOMES e MARIA VERGINIA CABRAL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 10:00h.

ORLANDO JOSE ZANON, 75 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: JOSE ZANON e IOLITA DE OLIVEIRA ZANON. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 09:00h.

PAULO SERGIO ALBERTI, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA MARLENE RIBEIRO ALBERTI. Filiação: ANTONIO ALBERTI e SEBASTIANA DOS SANTOS ALBERTI. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, terça-feira, 2 de julho de 2024.

REINHART EWERT, 61 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: FRANK EWERT e MARGARETE BOLDT EWERT. Sepultamento: CEMITÉRIO COLÔNIA WITMARSUM – PALMEIRA PR, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 17:00h.

RENATO WEIGERT, 74 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ELIAS ELIZEU WEIGERT e DINORA MOZELE WEIGERT. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 15:00h.

RUBENS GIMENEZ MENDES, 82 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE GIMENEZ e MARIA MENDES CARRICONDO. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 2 de julho de 2024.

RUTH PINTO PEIXOTO, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO. Filiação: ANTONIO CORREIA PINTO e GABRIELA CORREIA PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 2 de julho de 2024.

SEBASTIANA DINIZ DOS REIS, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO VICENTE DOS REIS. Filiação: AVELINO LEMES DINIZ e BALDUINA EUFRASIU CARNEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 2 de julho de 2024 às 16:00h.

SHEILA CRISTIANE PRESTES, 51 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: REINALDO PRESTES e MARIA HELENA JAWORSKI PRESTES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 09:00h.

TEREZINHA DA APARECIDA CORDEIRO DE JESUS, 58 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOAO RICARDO DE JESUS. Filiação: LEOPOLDO ALVES CORDEIRO e GERTRUDES DA CONCEICAO ORTIZ. Sepultamento: ASSUNGUI DO MEIO / ITAPERUCU, terça-feira, 2 de julho de 2024.

THEREZINHA DE SOUZA MENDES, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE LUIZ DE SOUZA e OLINDA ALVES DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 15:00h.

VALDIR STUWER, 80 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ABIAIL DOS SANTOS STUWER. Filiação: HENRIQUE STUWER e ANATALIA STUWER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 11:00h.

VALMIR PEREIRA DE CARVALHO, 48 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO e JURACI DA ROSA DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 10:00h.

VANIA APARECIDA DA SILVA, 51 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: VYLI VIANA DA SILVA e MARIA APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 16:30h.

VANICE DOS SANTOS SCHLEUNER, 43 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MOACIR DOS SANTOS e NEUSELI FERNANDES CORDEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 2 de julho de 2024 às 16:30h.

